俄经济危机正式到来 媒体连经济新闻都不报了

俄罗斯媒体不报经济新闻了，这个国家的经济危机已经正式到来。

当前，俄罗斯官媒报道以乌克兰战争（因美国升级）、乌克兰经济崩溃（被美国忽视），以及俄罗斯在体育、芭蕾舞剧和其他领域取得的成就（让美国羡慕嫉妒恨）为主，对经济问题唯恐避之不及。与此同时，俄罗斯普通老百姓们正忙着把卢布兑换成美元，并因担心物价上涨疯狂囤货。

今年头两周，即新年假期期间，卢布对美元暴跌17.5%。通货膨胀率上两位数。油价持续下跌迫使经济学家对俄经济增长前景做下行修正。据预计，今年俄罗斯经济萎缩幅度将介于3%-4%之间。

16日，国际评级机构穆迪将俄罗斯下调至最低投资等级，距所谓“垃圾级”仅一级之差。数日前，俄财政部长Anton Siluanov呼吁削减政府支出计划以应对经济危机。他警告称，如果油价跌至每桶50美元下方，俄罗斯政府今年的收入跌幅将超过450亿美元。

Siluanov声称，所有预算支出将削减10%，国防除外。然而，目前看来，俄罗斯的预算支出削减力度或应更大。即使养老金和工资已经增长5%，两位数的通胀率仍意味着俄实际收入将迎来2000年普京就任总统以来首次下滑。

毫无疑问，普京政府希望能平安度过此轮危机，就像2008-2009年全球金融海啸爆发期间，俄罗斯经济萎缩7.5%后仍能化险为夷一样。

当时，俄罗斯政府通过增加公共支出和援助负债企业来刺激需求增长。如今，俄罗斯政府却没办法再这样做。原因在于，该国外汇储备规模远比四年前小很多。分析人士认为，俄罗斯当前的储备资金最多只能为经济再提供一年半的支撑。更为糟糕的是，俄罗斯政府已经失去信任。

为捍卫卢布，去年12月俄罗斯央行将利率从原来的10.5%上调至17%。然而，事实证明此举无用。在油价持续下跌和西方制裁接连不断的双重打压下，卢布大幅贬值。面对经济困境，普京发出“让商人们把海外资产带回俄罗斯”的号召。虽然一些企业纷纷响应撤回资金，但是积极效果仍不明显。

无论俄罗斯央行为国内银行业提供怎样的流动性，都会发现资金仍在不断涌入外汇市场，卢布进一步承压。流动性的注入，可能无法达到刺激国内需求的目的，反而会导致资本外流扩大。唯一能够支撑卢布的方法是限制为银行提供流动性。然而，如果这样做的话，俄罗斯银行业将承受重压。

俄罗斯最大银行Sberbank行长German Gref警告称，货币危机或将演变成“重大”银行危机。面对资本外流、油价下跌、外国市场入口不足以及国内人口统计问题，俄罗斯不可能很快摆脱此轮危机。

俄罗斯前财政部长Alexei Kudrin和经济学家Evsey Gurvich坚称，单靠货币或财政举措无法拯救俄罗斯经济。当然，俄罗斯经济麻痹，市场力量不足，竞争受到压制，这意味着俄罗斯在很大程度上不再是市场经济。

对于俄罗斯而言，现在唯一的出路就是重组经济，重塑市场角色。

