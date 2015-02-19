法巴：美联储鸽派信号将颠覆美元现有规则？

法国巴黎银行(BNP Paribas)日前指出，由于隔夜发布的美联储1月会议纪要的鸽派程度甚于预期，委员们担心美元强势将压制出口，因此美元遭遇额外冲击。

该行指出，“在我们看来，只要市场还是认定美联储会在2015年下半年加息，那么美元就会继续找到下档支撑。”

法巴的分析团队还补充称，“我们也会强调，虽然会议纪要凸显了部分委员的鸽派担忧，但2月官员讲话立场则足够鹰派，并覆盖1月会议时的一些忧虑。”

法巴认为，下周美联储主席耶伦的国会听证将是市场预期指引的关键。

法国巴黎银行仍持有美元多头头寸，直至下周耶伦听证。

美联储隔夜公布最近一次货币政策例会纪要显示，美联储官员就加息时点、加息节奏以及与市场沟通方式进行了激烈讨论。

纪要显示，大部分与会官员在1月27-28日的货币政策例会上认为，过早加息可能会损害经济活动和就业市场的稳步复苏，不利于实现充分就业和2%的通胀目标。此外，过早加息带来的不利经济影响有可能迫使美联储不得不再次降低利率。

部分与会官员还认为，在通胀低于目标水平的情况下加息，对美联储与市场的沟通带来挑战，同时还有少部分与会官员表示，这种情况可能导致公众质疑美联储通胀目标的公信力。

与会官员还对推迟加息的风险进行了讨论。部分与会官员认为，推迟加息可能会导致通胀水平过高，同时如果在过于长的一段时间内将利率维持在超低水平，或者加息节奏过快，都可能会影响金融稳定。