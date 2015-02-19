与巴菲特的10年赌局：对冲基金为何落败？

北京时间2月19日消息，7年前Protege Partners 合伙人Ted Seides与巴菲特开了一个赌局，认为自己通过投资多只对冲基金(即对冲基金的基金，fund of hedge funds)在10年内可以跑赢标普500指数。但现在7年过去了，Ted Seides收益率比标普500指数低43.9%，只有19.6%，而标普500达到63.5%。

2月12日，Ted Seides在CFA Institute撰文提前认输，并反思了落败的关键原因之一：高手续费。

Seides在文中指出，跑输大盘一半可归因于手续费：

“对冲基金组合跑输大盘略高于一半的部分(24.4% ÷ 43.9% = 55.6%)可归因于手续费。另外19.5%、大约每年2.6%的落后肯定是由别的原因造成的。”

对此，巴菲特早就有先见之明。他在2008年订立赌局协议时就指出，由于成本问题，积极投资者长期表现要低于被动投资者：

“算上年费、高业绩提成和积极交易成本，主动投资者的成本急剧上升。对冲基金的基金在高成本问题上更加突出，因为在它们所投资的那些对冲基金高费率基础之上，它们自身还要收取手续费。

“对冲基金里面有很多人才，但在很大程度上他们的努力是自我抵消的，他们的智商无法战胜他们施加于投资者的成本。对于一般投资者而言，长期来看购买低成本的指数基金要优于买入一篮子基金的基金。”

Orcam金融集团创始人Cullen Roche指出，我们正在进入一个投资回报率下降的时代，如果投资者支付过高的手续费，长期累积下来将会损失很大一部分回报。

人们往往忽视复利的威力。举例来说，美国共同基金的平均费率为0.9%，而低成本指数基金费率为0.1%。虽然差距只有0.8%，但30年下来，即便共同基金与大盘表现相同，扣除费率之后依然跑输指数基金23%！

Roche的建议是，对于投资组合管理，投资者支付给管理人的手续费不应该超过0.5%。