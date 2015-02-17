西门子或在海底石油处理领域展开收购

2月17日，如果西门子仍然希望拓展能源市场，它的下一步应该是向海洋转移。

该公司CEO乔·凯撒(Joe Kaeser)计划成为海底发电和输电领域的首选企业。然而，就在该公司宣布斥资近80亿美元收购Dresser-RandGroup后，油价暴跌导致他的这项野心勃勃的计划遭遇了些许阻力。

凯撒仍然支持这项交易，他希望借此帮助这家年营收960亿美元的德国巨头增加在美国水力压裂技术领域的触角。但要与通用电气竞争，西门子目前有一个关键空白亟待填补：深海原油处理设备。

海底采油吸引了很多大型石油公司的关注，因为这可以帮助他们开采部分储量最大的石油来源。美国投资公司William Blair &Co分析师尼克·海曼(NickHeymann)表示，西门子必须避免在海底处理设备领域的竞争中缺乏关键技术，他们之前在北美页岩油浪潮中陷入了这一尴尬境地，而收购或许是弥补短板的最佳方式。他表示，FMCTechnologies或Cameron International Corp是最符合逻辑的收购目标。

“（海底油气）已经成为过去20年增长最快的领域，尽管大宗商品价格短期内可能波动，但这一领域今后仍将继续增长。”EvercoreISI驻纽约分析师詹姆斯·韦斯特(James West)说，“工业企业需要提供产品来满足这种需求。”

估值降低

FMC和Cameron的估值都超过90亿美元，其规模都足以令西门子立刻在海底泵和压缩机领域获得较强的实力。与很多能源相关的企业一样，这两家公司的估值也远低于油价暴跌之前。

西门子发言人拒绝对是否有意收购FMC或Cameron发表评论。FMC和Cameron也都拒绝作出回应。

WilliamBlair的海曼表示，海底处理设备的创新将在2020年将海洋石油开采成本降低约30%。他估计，到下个十年的中期，这可以把目前300亿美元的设备市场做大到1500亿美元。处理设备负责将油井中提取物分离成油、气和水，然后再进行运输。

触角有限

西门子的海底产品主要是为其他公司的处理设备提供电网。该公司高管表示，他们对这项业务的现状比较满意。该公司预计其下一代海底电力设备将在明年投入运营。

“我们目前正在开展的项目将加强我们在海底发电和输电领域的地位。”西门子海底电力业务负责人BjoernRasch在接受电话采访时说，“电力部分在整个海底市场中的占比很小，但却是促成更多海底处理业务的关键所在。”

但这还不足以帮助西门子与通用电气竞争。后者是当今全球最大的重型燃气涡轮供应商，并且已经向深水设备领域拓展。根据WorleyParsons公司2014年2月的调查，通用电气已经成为少数几家能够提供全套海底泵、压缩机和控制系统的公司。AkerSolutions、FMC和OneSubsea（Cameron与斯伦贝谢的合资公司）也是业内顶级供应商。“西门子虽然还有一些时间，但时间正在不断流逝。”海曼说，“下一步真正的投资领域将是海底处理。”

理想目标

海曼认为，FMC和Camron将是西门子最理想的收购目标。通过这样的交易，西门子将立刻获得市场份额和合作关系。在2010年墨西哥湾漏油事件发生后，供应商面临的审查更加严格，因此完全凭借西门子自己的力量，可能需要花费数年时间才能建立这样的资源。

根据Spears & Associates 的数据，FMC在海底设备市场占据26%的最大份额，其次是挪威的AkerSolutions和法国的德希尼布（Technip），份额均为15%。Cameron的份额约为12%，通用电气为9.2%，而西门子并未上榜。

“他们在这一领域缺乏强有力的触角。”晨星驻阿姆斯特丹分析师杰弗里·冯克(Jeffrey Vonk)说。

西门子有能力展开大规模收购，该公司截至去年12月底拥有90亿美元现金。他们一直在出售各种业务，包括多项医疗业务，希望借此抵消收购Dresser-Rand和罗尔斯-罗伊斯发电资产产生的成本。

节约成本

西门子估计，对Dresser-Rand的收购每年可以帮助其节约多达1.95亿欧元的成本。如果对Cameron或FMC的收购可以带来同样的协同效应，西门子最多可能溢价50%收购其中一家企业，而且至少一半以现金形式支付——即便如此，西门子仍然可以增加盈利。

但由于投资者认为西门子收购Dresser-Rand的出价过高，该公司CEO凯撒在展开另外一笔大规模能源投资时可能难以获得支持。这笔收购还有可能面临欧盟的反垄断审查，因为该机构担心油气设备行业的价格可能上涨。

其他选择

如果凯撒想要开展较小规模的收购，AkerSolutions或许是个不错的选择。该公司既可以提供可观的市场份额，市值也只有15亿美元，远低于FMC和Cameron。不仅如此，根据彭博社汇总的数据，该公司的动态市盈率也低于多数油气设备公司，包括Cameron和FMC。

这家海洋工程公司已经在去年9月分拆为钻井和油田服务两大业务，后者名为Akastor ASA。Aker Solutions的最大股东是一家由AkerASA和挪威政府控制的控股公司。其合资状态至少会持续到2017年，因此任何收购交易都必须获得双方的认可。

Aker Solutions目前的市值约为16亿美元。在此之前，该公司的股价一年内下跌了38%。

易于消化

“Aker Solutions拥有尖端技术，而且规模较小，更容易消化。”RS Platou Markets分析师特纳·霍尔姆(TurnerHolm)说，“如果西门子想在海底与通用电气竞争，那就别无选择，必须收购其他企业。换句话说，西门子几乎不可能自主开发与AkerSolutions媲美的产品组合。”

霍尔姆表示，挪威政府持有的Aker Solutions股份，加上大股东较高的价格预期，都有可能对潜在买家构成障碍。

Aker Solutions和Aker ASA发言人均拒绝对此置评。

油价暴跌可能在未来几年降低海洋石油开采的兴趣：陆地采油成本远低于海洋开采。虽然西得克萨斯轻质原来期货价格过去三周回升到每桶50美元上方，但较之于6月的高点仍然下跌逾50%。

即便如此，海洋石油开采市场不会就此消失，设备方面的任何成本改善都会进一步提升该市场的吸引力。

“海洋石油开采需要钻很多孔，这是长期项目，而且成本不菲，但是行业需要向这个方向发展。”Evercore的韦斯特说。