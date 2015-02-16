75%股民选择持股过节 目前市场很平稳

明天就是春节前股市交易最后一天，这个时候，股民会思索一个问题，到底是持股过节还是持币过节？根据和讯网的在线调查，75%的股民选择持股过节。

由于上周股市回暖，不少股民对节前股市的走势还是有很多期盼，盼发大红包的不在少数。为此，不少股民选择持股过节，希望节后能够继续长红。对此，国泰君安首席宏观分析师任泽平给出的建议是投资者可以适当持股，他用“三波论”予以解释。“现在正处于第二波慢牛阶段，牛市还没到半山腰。”任泽平说，第一波是从去年7月份到12月份，这一阶段属于“改革牛”；第二波是从去年12月份以后，是一个从快牛到慢牛的阶段；至于第三波，任泽平认为将由注册制推动。不过银河证券方面表示，一般来说，春节前后股市并无太大风波，所以带杠杆是高成本的做法，持币还是持股也要看个股情况。

节后股市会有什么样的走势？节前推出的股票期权对后市会有什么样的影响吗？在和讯股票期权专题座谈会上，华夏基金上证50ETF总经理方军表示，股票期权还未推出时，许多人预期市场会下跌，但是目前来看市场很平稳。但他同时表示，股票期权出来后，它就会对交易产生影响，但想撬动这个市场，并不是简单的，市场是多种因素竞价产生的结果，不是单方面力量决定的，“如果是这样，那我们证券市场就太薄弱了。”