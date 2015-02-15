阿里魅族联姻 一起对抗小米

2月9日，魅族科技宣布了接受阿里巴巴5.9亿美元，以及海通开元基金6千万美元的战略投资，阿里入股的消息终于坐实。

其实就在今年1月底，魅族还联手阿里和海尔两家要搭建一个智能家居的平台，那时候，关于阿里入股的事就又一次被炒起来。因为在去年年中，业内就有类似的传言，而在双11之前，魅族又专门推出了一款搭载阿里云OS的手机。但双方都一直否认这件事的存在，即便有媒体把握十足地称阿里已经拿到了40%的股份。

按照魅族副总裁李楠和阿里巴巴CTO王坚的说法，入股是近期的事情，魅族总裁白永祥甚至说在今年的2月6日双方才达成协议。然而双方拒绝透露估值的问题。

这算是魅族第一次引入战略投资，去年年中它曾经引入过一笔融资，但据李楠介绍，那是一笔机构投资。

双方都谈到了做这笔交易的原因。“今天说智能设备有三层体验，第一层是最基本的，第二层是魅族开放系统之后，可以利用产业链把产品做得更好一点，而第三层则需要云平台和数据挖掘。”李楠称，“我们发现在阿里的服务、数据、智能设备等的支持下，我们能做一个比现在的手机更有意思的东西。”“阿里不会做手机和硬件，我们投资也绝不是为了做手机。现在的硬件不是原来硬件的概念，我们想要打造一个真正意义上的移动互联网的生态，这是最关键的。”王坚说。

但双方都没有直接提及另外一个核心原因，那就是小米。“阿里要是不入股我们，那么它将会面对另外一个帝国。”李楠并没有明说，但大家都清楚他说的正是小米。

手机，破解阿里困惑

双方对这个合作都给予了极高的“容忍度”。此前魅族专门为“云OS”打造一款产品就是一个很好的案例，这个有些类似于“投名状”的产品只在双11当天的天猫平台上销售，李楠甚至在那时都不确定之后这款产品还会不会继续做。其实这多少与魅族创始人黄章的概念有所出入，“云OS”对魅族产品底层的改变很大，这并不十分符合他有些独断的产品逻辑，李楠和王坚也都说这是双方“折中”的结果。

李楠此前还曾私下向经济观察报透露，一向神秘的黄章在对待融资这件事上，“有些挑剔”，“很多时候都不能让他参与”，而且他也很难因为阿里的强势从而“依附”于这家电商巨头的意志。“黄章亲自说过，欢迎阿里投资其他的手机厂商。”李楠称。这让王坚很意外，在采访过程中，他也一直没有正面回应阿里是否还会继续投资其他的手机厂商。

“魅族选择什么样的移动互联网服务，或者说选择合作伙伴的标准，绝对不会因为这次入股而改变，阿里也认同这一点，我们共同的标准就是能不能给用户最好的体验。”李楠反复强调这一点。

阿里则是早就想投资一家硬件公司了。王坚最早因为合作的关系，跟天语谈过收购的事情，但最终流产。王坚对此不置可否，“中国市场就是这样奇妙，错过了天语，但又给了我们入股魅族的机会。”

据经济观察报了解，阿里内部在投资手机厂商这件事上，有高度的共识。此前他们一度想要自己研发手机，因为在推广“云OS”的前期，他们在与包括天语在内的厂商合作时，并没有达到阿里理想的状态。

阿里认为入股魅族会加深他们对硬件，对消费体验的认知，王坚说这是“一笔非常大的财富”。据称阿里已经解散了手机的研发部门，未来与手机厂商的合作方式也只能是入股，而且王坚也明确表示尊重魅族未来的发展路径。

阿里的困惑在于小米今年在生态系统的搭建上，耗费了巨大的资源，如果等它成型之后，阿里将很难在物联网时代超越它。据阿里巴巴副总裁王文彬透露，现在大概有100多家品牌商和合作商接入了阿里云。“在未来的智能生态圈里，一定是以‘我’（个人）为核心，所有的设备都是为‘我’服务，这需要更了解‘我’，而这背后就是智能化。”王文彬说，在他看来，在智能生态圈里，除了终端要连接起来，也要有智能、数据、处理能力、存储能力等。这是一整条链条，可以从前端一直推导到云端。有人说2014年是智能设备的元年，而现在更多的是单点，阿里希望把它们串起来。“我们现在强于云端，但是我们不具备硬件的能力，我们希望通过数据的交换衔接云端和市场端的能力，这中间手机就会特别重要。”王文彬说。

魅族不甘心做老二

阿里给了魅族一个很合适的定位：Nexus。谷歌当年在推动Android生态系统时，就自己研发了这样一个系列的终端。早期，Nexus总是能代表Android的最高水平，但随着包括三星在内的几家大厂商逐渐熟悉了这个生态，Nexus的热度就远不如之前了。微软也曾尝试过类似的事情，Surface的出现，正是为了“刺激”早就失去创新能力的PC厂商。“我们要做，也是一个真正有料的Nexus，我们要用体验去说服用户。”李楠说，“一旦我们跟阿里做成了，其他人也能加入进来。”“我用小米手机与美的空调可以互相连接起来，达成体验，但我用魅族手机就连不上美的空调，这根本不是平台，是封闭。”据李楠透露，6.5亿美元除了投向手机产品之外，很大一部分正是要投向生态链，这也是阿里的意愿。

有了阿里的资金支持，白永祥说要把今年的出货量调到2000万台，这比去年整整多了4倍。魅族从去年第三季度开始发力，几乎每个月都会推出新产品。再加上阿里在电商平台上的支持，魅族成了去年第四季度以及今年前两个月增速最猛的手机厂商。

白永祥列出了一组数据：2014年12月，在阿里的投资进入魅族科技之前，魅族手机当月的销量就已突破100万台了，今年1月又增长了50%，达到了150万台。

李楠甚至很直接地评价了竞争对手。在他看来，从2014年下半年开始，魅族手机销量在行业里的增速都是第一，今年1月份单月出货量同比增长甚至达到了300%。“小米根本做不到这一点。”李楠称。

白永祥说，“有了投资之后，会在产品、研发、规模、售后服务等方面继续加大投入，当然包括市场投入。”

据悉，魅族已经重新划分了公司的职责，他们在深圳和北京都建了分公司，以便更贴近供应链、媒体和消费市场。魅族在去年突击地把线下店增加到了1000家，今年他们会进入更多的社区、以及跟国美、苏宁和迪信通合作开设更多的“店中店”。

李楠则是把市场策略转换到了进攻模式，此前的很长一段时间，他们主要的方式是“紧贴小米”，“如果只是跟随，你很可能就是老二的命了，而魅族不甘心做老二。”李楠说。