索尼被黑等事件助安全公司CyberArk股价暴涨

北京时间2月15日早间消息，索尼影业去年底遭遇的黑客攻击凸显了信息安全防护的重要性。在这样的情况下，信息安全公司CyberArk Software上周发布的季度业绩大幅增长，超出了最乐观分析师的预期。

CyberArk专注于特权帐号的信息安全。该公司报告的第四季度营收较最乐观的预期高30%。这一业绩促使该公司股价上周上涨42%，创下52.52美元的新高。自去年9月IPO(首次公开招股)以来，其股价已上涨了超过3倍，成为了去年表现最好的新上市以色列公司。

美国总统奥巴马正在举行信息安全峰会，讨论如何应对黑客攻击和数据泄露事故。去年，索尼影业和摩根大通都遭遇了这样的问题，而许多公司都计划积极投资，加强信息安全能力。这使得第四季度CyberArk得以更快地完成交易。

William Blair & Co分析师乔纳桑·何(Jonathan Ho)在该公司财报发布的3天前已将其股票评级从“中性”上调至“买入”。他表示：“这些恶棍的存在意味着这样的投资物有所值，而许多这类公司都将走向前台。我希望和CyberArk站在一起。”

CyberArk宣布，第四季度营收同比增长81%，至3630万美元，调整后每股收益为21美分，较分析师平均预期高5美分。CyberArk预计，今年营收最高将达到1.3亿美元，较2014年同比增长26%。今年以来，CyberArk股价已上涨32%，而彭博社以色列美国证券指数的涨幅仅为0.6%。

信息安全吸引关注

CyberArk CEO乌迪·莫卡迪(Udi Mokady)表示，许多大企业和大型金融机构正逐渐重视来自公司防火墙内部的信息安全威胁。他在2月12日的财报电话会议上表示，该公司已经与一家地区性酒精饮料零售商、新英格兰地区的一家私立大学，以及美国一家政府部门签订了合作协议。

“我们感觉到，第四季度取得强劲业绩是人们信息安全意识增强的结果。”莫卡迪2月13日在接受电话采访时表示，“我们的业务并不依赖于特定的破坏行为，而客户也很积极主动。”

CyberArk创立于1999年，莫卡迪是其联合创始人。该公司协助定义了特权帐号管理这一新市场。根据Gartner的数据，从2012年至2013年，这一市场的规模已从3.25亿美元扩大至4.5亿美元。以往，这样的管理仅仅只是确保密码符合企业设定的规则，而目前则被认为是信息安全的“关键一层”。美国国家安全局(NSA)前雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)曝料大量机密信息使企业逐渐意识到了这一点。

投资者情绪乐观

大部分分析师表示，CyberArk高达52美元的股价表明，投资者对其近期增长潜力持乐观态度。根据彭博社的统计，目前有2名分析师的股票评级为“买入”，6名分析师的评级为“持有”。分析师对该公司的平均目标股价为43.86美元，较2月13日的收盘价低约16%。

目前，CyberArk的市值约达到2016年营收预期的8.6倍，而该公司的竞争对手Palo Alto Networks为7.5倍，FireEye为8.3倍。野村证券在2月13日的研报中指出，FireEye去年的营收超过CyberArk的4倍。

野村证券分析师里克·谢伦德(Rick Sherlund)表示：“CyberArk的股价非常乐观。你需要审视，未来一年的增长率究竟是多少。”他目前对CyberArk的股票评级为“中性”。

竞争压力继续增大

Gartner分析师菲利克斯·盖特根斯(Felix Gehtgens)表示，尽管只是信息安全产业的一个细分领域，但特权帐号管理也吸引了许多公司的参与，包括在这一领域大举投资的IBM，以及竞争对手BeyondTrust Software等。

莫卡迪表示，他目前正在加强公司的销售能力，以跟上增长速度。此外，该公司仍在继续进行研发投资，应对竞争。例如，2013年12月发布的分析产品去年帮助该公司获得了更多业务。

他指出：“这是一个尚未开发的机会，因为全球大部分公司尚未建立起这一层的信息安全措施。这需要我们的执行。作为一家公司，我们已为这一天准备了多年时间。”