美元走强多维度影响全球经济

美元走势是影响全球经济发展的重要因素，当它发生变化时，会多维度地影响全球经济。2014年下半年，美元兑主要国家货币均保持强势。2014年全年，美元兑一揽子主要货币上扬12%，为2005年以来的最大升幅。

美元重回强势，除了美国经济好转的作用外，也由于相对其他经济体的比较优势。欧洲方面，欧盟虽然扭转了自债务危机以来经济连年滞涨的态势，但经济形势依然难以乐观。日本方面，安倍经济学促进日本经济增长的效果并不明显。多重因素推动了美元的走强。对美国经济产生双重影响

有业内人士担心，美元走强可能会对美国经济产生一定的负面影响。他们的担心主要来自两个方面：一是在股票市场，美元走强将导致以美元计价的利润缩水，降低美国跨国公司的盈利水平，对美国财政收入也将产生影响。二是在出口领域，美元走强将会伤及美国海外业务比重较大的公司，显著降低其出口商品的国际竞争力，导致美国经常账户逆差扩大，降低经济增速。

美元走强可降低进口商品与服务的价格，这对美国居民而言是好事，当他们在欧洲和日本旅行时，美元能兑换更多的欧元和日元；当他们从货币贬值的国家买入商品时，会更有竞争力。对美国企业而言，美元升值可吸引海外美元回流，有助于降低美国企业的融资成本，在一定程度上刺激投资，同时，原材料价格也会更加便宜。

降低国际大宗商品价格

美元的走势与国际大宗商品价格间的反向关系几乎是实时而动的。2014年下半年，强势美元回归，国际油价阶梯式暴跌。

除了美元走强这一重要因素，国际大宗商品的供需情况并未根本好转，预计2015年国际大宗商品熊市仍将延续。花旗集团最新研究报告指出，原油价格2015年仍面临巨大下行风险，并将2015年纽约原油价格预期从每桶72美元下调至55美元，将2015年布伦特原油价格预期从每桶80美元下调至63美元。

改变国际资本流向

美元走强，通常会引起全球资本的大迁徙。有国际资金流向数据提供商的数据显示，2014年全球新兴市场基金整体资金流出230亿美元，管理资产规模下降2.6%。这是2011年以来最大规模的资金流出。2013年流出规模为159亿美元。2012年新兴市场获得504亿美元的资金流入。

全球债务负担和融资成本上升

2014年12月，国际清算银行发布季度报告警示称，离岸美元贷款已经飙升到9万亿美元，美元汇率的反弹对全球金融的稳定性带来风险。俄罗斯的外债为7150亿美元，多以美元计价。巴西的跨境美元企业债规模为4560亿美元，墨西哥是3810亿美元。

新兴市场借款人总共发行了2.6万亿美元的国际债券，其中四分之三是以美元计价。根据国际清算银行作出的估测，自国际金融危机以来，国际各大银行一直都在增加面向新兴市场国家的跨境贷款，总额已达3.1万亿美元。

国际清算银行货币和经济部门主管在报告中警告称，“如果美元继续其上升趋势，则可能会导致相关经济体债务负担加重。”