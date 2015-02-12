外国投行唱空是给股市敲警钟

随着近期股市的回调，岁末年初时A股市场的那股牛劲早已不知了踪影。一些舆论对行情的发展变得谨慎起来，而且就连国外投行对A股市场行情的发展也是纷纷转向。如上周末，摩根大通将中国股市的评级由“增持”调降为“中性”，称中国经济增长恶化，且迹象显示投资者可能对政策宽松的有效性丧失信心。而花旗则直言A股恐回调23%，上证股指或将跌至2785点，最低将考验2415点。

A股是否真的会跌到2785点甚至2415点？至少从目前来说，投资者还是不太会相信的。实际上，目前国内机构总体上还是以看多为主。国外投行唱空A股，如果不是“别有用心”的话，至少表明他们对中国股市的“中国特色”还并没有深刻领会。之所以说是“别有用心”，是因为在A股市场的历史上，国外投行“唱空做多”或“唱多做空”的事情并没有少做，这一次是否又在重复过去的故事，大概只有天知道！

而之所以表示外国投行并不了解中国股市的“中国特色”，是因为去年下半年以来的这波上升行情，本来在一定程度上是脱离中国经济的宏观基本面的。因为中国经济增长速度放缓并不是2015年1月份才出现的事情。实际上去年下半年就一直如此。而本轮行情之所以能够得以持续发展，主要是一种政策的需要，或者说是政策市的产物。一方面中国经济增长速度放缓，更需要中国股市能够走好，以便为中国经济的发展多作贡献，同时也支持国企改革的推进；另一方面股市本身所进行的注册制改革也需要在股市行情相对活跃的市况下得以进行。如果股市持续低迷，注册制改革就很难顺利推进。所以这才有了本轮行情的产生，并在去年11月下旬开始演变成疯牛走势。

至于行情目前的调整，这同样是政策之手作用的结果。因为去年11月下旬以来的疯牛走势，对于A股市场来说是不正常的，也是不健康的。它极大地放大了A股市场的投资风险，让高杠杆资金随时处于一种被吞噬的状态。所以管理层开始了“紧杠杆”操作。这其中既有证监会方面的“两融”检查以及对违规行为的查处，恢复50万元资金门槛设置，禁止券商销售伞形信托产品等，也有银行方面的加强信贷资金去向的监管，同时包括保监会方面也就保险资金的两融业务进行检查。正是在“紧杠杆”的情况下，股市才有了近期的调整。

但管理层“紧杠杆”的目的不是要把股市打压下去，而是要让股市行情更健康地发展。毕竟前期的疯牛行情在任何一个市场都是不可能持续发展下去的，能够持续发展下去的只能是慢牛行情，如美国股市的这波慢牛行情已持续了6年的时间。这种局面也是中国股市的监管者最希望看到的。也正因如此，外国投行就此唱空A股，显然还为时尚早。这种观点至少是目前绝大多数投资者所不能接受的。至于下一步，A股市场能否走出慢牛行情，这当然还需要多方因素共同作用才能决定。但这毕竟是市场参与各方目前共同的心愿。

当然，外国投行唱空A股，也不是一点价值都没有。它至少表明，部分外国投资者看到了A股市场的风险。比如，目前创业板、中小扳指数处于历史高位或近几年来的高位，而蓝筹股的估值也不低，其中A+H股公司的A股价格总体上比H股有着20%以上的溢价。花旗所言的“A股恐回调23%”，实际上正是目前A股较H股的溢价。所以，作为A股市场的投资者来说，也有必要看到当前股市的投资风险所在。

进一步来说，外国投行唱空A股实际上是在给股市敲警钟。它特别是在提醒监管者要精心呵护目前的市场，不然股市就真的如花旗所言的那样，上证指数要跌到2415点去了。在这里，尤其有几条是需要引起管理层高度重视的。一是2015年新股发行的节奏不能太快，仍然有必要参照2014年的做法，给市场一个明确的预期。二是要尽快改变目前资金打新的模式，避免新股集中发行给股市带来冲击。三是注册制改革要稳妥推进，尤其是要把相关的配套措施跟上去。就象美国股市，既欢迎阿里巴巴赴美上市，也会用集体诉讼对阿里巴巴大刑伺候。