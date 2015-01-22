股市玩蹦极 心脏受得了吗

从盘面上看，个股普涨，所有板块全线飘红，沪市883家上涨54家下跌，深市1284家上涨，154家下跌，两市上涨家数超2000家，62家涨停。

到收盘时，沪指报3323.61点，涨150.56点，涨幅4.74%成交4737.59亿，深成指报11372.18点，涨幅3.42%成交3348.18亿，创业板涨幅1.28%。

后市展望

疯牛不死折腾不止

财经评论员老艾表示，反弹势头比较猛，后市就算仍有反复，也不改上升大趋势。中国人寿的走势预示着大盘不仅会收复下跌失地，还会再创新高！“只买不卖，坚定持股不折腾”仍然是基本原则！炒股就是炒心态，本周是最好的修炼机会，如果你能通过这次考验，那恭喜你向成功又迈进了一步！





海通证券指出，牛市格局未变，无需慌乱。从历史经验看，中期调整通常需要比较强的多因素共振，货币政策从严、地产政策从严、基本面持续差，是较常见的诱导因素。目前融资从严单一因素本身难引发中级调整，不过杠杆交易让市场波动加大，情绪的变化会受政策信号影响。

巨丰投顾认为，在政策的大力支持下，总体向好势头不变，在前期疯牛指后，大盘或将开启牛市新模式，即慢牛行情的逐步展开。操作机会方面，后期仍将是蓝筹股的天下，逢大跌要敢于分批参与。而短期，随着一号文件的即将出台，相关题材股或开始走强，可重点关注；此外，中小市值个股的年报行情高送转炒作机会仍是短期获利标的。

短期券商、银行、保险等逢低逐步介入，煤炭、有色、电力等二线蓝筹可继续持有；同时，为应对指数短期的震荡，可逢低潜伏环保、传媒、核电等题材概念股。此外，围绕着政策导向，一带一路、国资改革等依旧是全年炒作的主要主题。



