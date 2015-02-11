国际金价短线震荡攀升 美元指数回落至80.5一线

美元指数回落至80.5一线，令商品市场价格全线回暖，国际现货金金价更是突破两个月的高位强劲拉升至1285美元上方。

基本面上，近期在新兴市场经济动荡之际，欧美市场则相对平静。各种迹象显示，欧元区最艰难的时刻或将过去。而美联储主席耶伦本周初的任职第一次听证会上的言论并无太多新意，但暗示未来或将放缓退出举措的节奏，甚至表示若美国经济发生重大恶化，美联储或将需要扩大资产购买规模。该言论给金价推升金价短线震荡攀升。

另外，全球最大的黄金基金ETF的持仓量开始提升，显示投资者对未来金价依然看好。同时，中国黄金协会周初公布的数据显示，中国2013年黄金消费量首次超过1000吨；且产量则创下428吨，成为连续7年全球第一的黄金产金国，给金价短期攀升提供有力动能。

技术走势看，日图显示，金价短线震荡攀升，短期上升通道中运行良好。技术指标的低位抬升并向上散发，预示金价短线或仍有上升的空间。整体上看，自去年11月份以来金价的低位整理，走势上欲形成“头肩底”的技术形态。若真如此，金价后市上升空间将值得期待。交易上，短线仍可在1280美元附近买入，目标1300美元，下破1275美元止损离场，注意仓位的控制。此前建议的中线1200美元附近的多单目标将达，可逢高获利了结。