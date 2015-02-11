瑞士维多CEO警告：油价可能再次下跌

北京时间2月11日凌晨消息，世界最大独立原油贸易商瑞士维多的首席执行官（CEO）伊恩-泰勒（Ian Taylor）周二警告说，从2014年6月到2015年1月期间下跌了61%的油价可能再次大幅下跌，美国原油产量的持续增长让该国的库存水平有“戏剧性地”增长。

伊恩-泰勒是在接受彭博社访问时提出这一判断的。他认为，原油市场已经有些供应过剩，在2015年下半年市场的供应和需求再度平衡之前，上半年中可能再有一次油价的下跌走势。他表示，虽然油井的钻机数量有所减少，但是目前没有迹象显示美国的生产速度正在放慢。

作为全球基准的布伦特原油合约报价相比2015年内的低位已经有27%的反弹，但是相比2014年期间的峰值还是下跌了一半。美国的原油产量是三十年以来的最高水平，而石油输出国组织以维持自己的产量水平作为回应，以保护自己的市场份额。虽然很多公司都减少了活动钻机的数量，削减了数十亿美元的计划中开支，但是根据国际能源署的估算，可能还需要一段时间这些措施对产量的影响才会体现出来。

伊恩-泰勒说，“市场在上半年看起来是倾向于做多，但是非常难以确认目前已经是底部，特别是在美国的产量还是在增长的情况下。我们认为未来几个月中的库存还会有非常戏剧化的增长。”

根据国际能源署的报告，由于供应依然充裕，发达工业国家的原油库存可能在年中时候增长到创纪录的28.3亿桶。

伊恩-泰勒说，“虽然油价在目前的水平可能是难以长期持续的，但是在可预见的未来应该会保持相对温和”。他认为，在真正复苏之前，油价很有可能会“再有一次下跌”。