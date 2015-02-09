中国银行启动悉尼人民币清算行

悉尼2月9日电中国银行9日举行悉尼人民币业务清算行启动仪式，这标志着人民币国际化在南太平洋地区取得实质性进展。

中国银行行长陈四清在启动仪式上说，中澳经济互补性强，双向贸易和投资潜力巨大，启动人民币清算行是中澳经贸合作的必然要求。

中澳两国央行在去年11月习近平主席访澳期间签署有关人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国人民银行宣布授权中国银行悉尼分行设立悉尼人民币清算行，澳大利亚人民币市场实现了与中国大陆人民币算清系统的直连。

中国银行悉尼分行是澳大利亚最早提供人民币业务的银行，自2009年以来开始提供人民币国际结算及对公对私存贷款等业务，从2011年开始成为澳大利亚第一家也是唯一一家提供人民币二级清算服务的银行。

陈四清说，人民币具有安全性、收益性、便利性等优势，人民币国际化是大势所趋。中国银行现在已经成为人民币清算市场服务的引领者和提供者。“现在中国银行已经做好了充分准备，帮助中澳两国分享人民币国际化的红利。”

新南威尔士州长迈克·贝尔德说，人民币的国际地位不断提高。在悉尼成立人民币清算行，一定能够帮助加强澳中经贸关系。

中国驻澳大利亚商务公使衔参赞黄任刚说：“设立悉尼人民币清算银行对于推动中澳两国贸易有重要意义，两国的合作结构更加优化。”

此前，中国人民银行已相继在中国港澳台地区、新加坡、伦敦、法兰克福、首尔、巴黎、卢森堡、多哈、多伦多建立了人民币清算安排。