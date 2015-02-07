五款不可错过的移动应用后起之秀

随着移动互联网的不断发展和移动设备普及率的上升，诸如交友、娱乐、购物、工作等很多简单的生活行为都可以逐渐通过移动设备上的各类应用得到满足，移动应用也成为了互联网时代下一大热点。统计表明，在应用市场中，每天都有数以千计新应用上架，然而半数移动应用的开发者却处于亏损状态。

当大部分移动互联网领域都开始进入红海状态，移动应用遍地开花之时，是否还有一些移动应用能脱颖而出，让人眼前一亮呢?且让我们一起来盘点下不能错过的五款移动应用后起之秀吧。

一、网易云音乐

音乐，是人们调剂心情，减缓压力的主要生活休闲方式，在网络时代更是成为了互动娱乐的重要组成部分，也成为各类互联网公司的兵家必争之地。其中，既有以庞大QQ用户人群为基数的QQ音乐，也有发展多年使用人数众多的酷狗音乐，更有主打小清新和文艺范的虾米音乐，竞争不可谓不激烈。但近两年来，网易云音乐的出现让这一行业的格局发生了变化。

网易云音乐是网易旗下的一款音乐类APP，据官方数据显示，截止2014年12月，其用户数已突破5500万。在获利空间狭小的移动音乐市场中，网易云音乐如何突出重围?笔者以为主要原因有三点，第一是网易云音乐精美的UI设计。快销社会是一个看脸的时代，对于一款移动应用来说也是如此，能让用户看到第一眼就一见钟情，留下好印象的，在提升用户粘性等方面有极大帮助。网易云音乐独创黑胶唱片界面，播放界面设计精细，无论是在iOS、Android还是在web、pad、Mac等各类平台上都有杰出表现，让用户爱不释手，前不久还荣获了百度中国好应用“2014年度优秀视觉设计奖”。

第二，网易云音乐在兼顾在线音乐服务的同时，也主打音乐社交，通过用户自建歌单、大牌DJ入驻与推荐等方式，将音乐与社交完美融合，。在网易云音乐里，用户既能关注旧友，也有机会偶遇音乐口味相近的新朋友。

第三，网易云音乐在音乐内容资源上也下了苦工，曲库内现拥有500万高品质曲库和海量有声读物，无论是热爱民谣、摇滚的文艺青年，喜欢动漫原声的二次元死忠粉，还是追随流行口味大众的普通用户，网易云音乐都能全部满足。

总体而言，网易云音乐在普通移动音乐应用的基础上，加入了更多创新元素，在同质化日趋严重的移动音乐市场中另辟蹊径，走出了一条自己的道路。一位腾讯的程序员曾经表示，网易云音乐的优质曲库、搜索功能和其他无处不在的惊艳细节上，完胜自家QQ音乐，自己已经被完全征服，能获得对手如此高的评价，后生着实可畏。

二、饭本

互联网的普及便利了人们的生活，也让本地生活类应用应运而生。早在2003年，大众点评网就开始为用户提供商户信息、消费点评、消费优惠、团购等服务，经过十余年的发展，本地生活类应用层出不穷，但基本都是按照汇聚商户信息和网友点评来运行，缺少创新，始终没有很大突破。

2012年上线的饭本，却让人有耳目一新之感。这是一款基于社交关系找餐馆的应用, 它的所有推荐都来自你的好友，饭本上最先找的餐馆都是好友去过的，它鼓励用户炫耀或者吐槽餐馆，帮助好友发现好吃的，并减少味觉酷刑发生的可能性

饭本通过绑定通讯录、新浪微博、邮箱、人人网等社交网站的账号，把用户已有的社交关系导入饭本。不同于大众点评，饭本坚持有图有真相的原则，每次点评时都需要文字和图片相结合，表现方式更加直观。

在张扬个性的当下，人们的饮食标准趋向多元化，大众点评“大众化”的评判标准已经无法满足这部分人的需求。饭本正是以此为突破口，通过更加人性化的内容来给用户推荐确实可行的餐饮选择，成功吸引到一大批“吃货”，以“吃”为基准构建起熟人社交网络，这一新意是其他本地生活类应用所无法复制的。

三、nice

爱美是人类的天性，拍照数字化时代的到来也带动了移动拍照应用的迅速增长。研究显示，在手机用户中，越来越多的人使用手机的附加功能，而不仅仅是打电话。在这些附加功能中，手机拍照占据了第一位，82%的手机用户用手机拍照，其次才是收发短信，移动拍照应用俨然成为了智能移动终端的标准配置。拍照涉及到三个环节，拍摄、处理和分享，而很多软件却只能做好其中一到两个环节，即使是Camera360、美图秀秀这类用户体量很大的应用也不例外，导致用户重复安装同类应用，怨声载道。

2013年10月上线的nice是移动拍照应用里不折不扣的小鲜肉。nice本身是一款照片分享社区类型的应用，在分享照片和生活态度的同时可以在照片上贴上如品牌、地点、兴趣等 标签，还可以通过标签寻找有相同兴趣爱好的人来互动、交流。

相较于其它拍摄应用拼命丰富产品内置滤镜的做法，nice依靠图片上闪动的标签和有趣的贴纸成功吸引了一大批忠实用户。而nice本身的社交平台属性，让用户在拍摄处理完成之后，能够一步上传分享，成功地把拍照的三个环节结合起来，对移动拍照应用的发展也有所启迪。

四、网易云课堂

随着网络视频公开课的传播，在线教育行业也开始逐渐发展，从几年前的星星之火到如今的燎原之势，无论是像新东方、学而思这类线下大型教育培训机构，还是BAT等互联网巨头，亦或者小型创业公司等，纷纷涉足在线教育，在推动整个行业的发展和进步的同时，也把这片蓝海市场带向了红海。但在近期国内著名IT杂志——《互联网周刊》发布的在线教育排行榜中，推出时间较晚的网易云课堂却出现在前五强名单之中，成为在线教育行业的领跑者，实力不容小觑。

网易云课堂推出于2012年10月，是以实用技能为主，衔接高等教育和职业应用的综合类学习平台，虽然上线时间较短，但已经积累了近5000门课程，覆盖近20个教学领域，超过4万个课程视频，在课程资源上颇有建树。

“人无我有，人有我优，人优我变”，创新精神深扎网易云课堂的产品之中。在内容上，网易云课堂在2014年独家引进了MOOC形态的大学计算机课程和顶级金融系列课程，前者更是涵盖了大一到大四全部的计算机专业课程，相当于在线上建立了一个“计算机学院”。在形式上，为改变传统在线教育行业视频授课、缺少师生互动的问题，网易云课堂在每个课程下面都设有专门的课程答疑区和笔记区，方便用户与教师的沟通。

“十年树木，百年树人”，在线教育不同于其他互联网行业能很快见效，它需要雄厚的资金和长久的耐心。网易云课堂凭借成熟的技术和网易丰厚的资源支持，在过去的两年多里精心耕耘，已经受到500多万用户的喜爱。

五、本来生活网

近几年来，O2O模式持续升温，越来越多的产品希望借助这一模式，将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台。餐饮、休闲娱乐、亲子、婚庆、美容等各个领域都试图凭借O2O模式，为本身带来新的发展，而本来生活网，则在其中开辟了生鲜O2O新方向。

本来生活网创办于2012年，是一家生鲜O2O网站。生鲜O2O，说起来容易做起来难，从食品原材料的获得、生产、加工到运输，每一个环节都不能出错，在此之中还要考虑到生鲜的保质期、存储环境、运输方式等，对产品本身的实力要求很高。

本来生活网采取自建仓储的方式，本地化运营，以北京、广州、上海作为三大本地仓库根据地，生鲜商品配送覆盖北京天津珠三角长三角等22个城市，常温商品配送覆盖全国。在配送过程中，配备符合专业标准的冷藏库(0-4℃)和冷冻库(—18℃)依据每一种商品独特的保鲜需求分别储藏，提供8小时以上全程冷链配送。

人力物力资源的大量投入，使本来生活网在短时间内就迅速蹿红，并捧红了“褚橙”等产品，在生鲜O2O领域站稳了脚跟。

“青出于蓝而胜于蓝”，站在巨人的肩膀上，反而能看得更高更远。这是一个推崇创意和新奇的时代，能戳中用户痛点的优秀产品，即使起跑时间较晚，但终究能完成逆袭，领跑全场。