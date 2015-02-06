欧央行：希腊国债作为抵押品协议将失效

北京时间按2月6日下午消息，欧央行周四继续向希腊施压，威胁将不再接受希腊国债作为贷款抵押品。欧央行官员称，希腊垃圾级国债作为贷款抵押品的协议将在2月11日失效。

此举意味着，希腊政府必须在未来数周内向银行系统提供数十亿美元额外流动性，利息可能也要比现在低得多。

希腊财长Yanis Varoufakis在声明中表示，欧央行此举对希腊金融系统不会造成什么负面影响，两天前希腊已经向金融系统提供额外稳定措施。“欧央行这个决定对于欧元集团快速签署对希腊及其盟友都有利的协议增添了压力。”Yanis Varoufakis称。

欧央行此举被广泛认为是在向希腊施压，敦促希腊签署新的改革协议。欧央行称，这个决定是符合现行的欧元系统准则的，目前判断这一项目的成功与否还为时尚早。

就在几小时前，希腊财长Yanis Varoufakis和欧央行行长马里奥德拉吉刚刚在德国法兰克福举行会面。按照计划，Yanis Varoufakis将在周四会见德国财长朔伊布勒。他承认希腊正在陷入破产边缘，但拒绝向欧盟和俄罗斯寻求额外救助。他把希腊比喻为背负贷款的失业者。

在与英国和法国财长会面后，Yanis Varoufakis正在寻求同希腊最大债权人德国谈判重新签署救助协议。Yanis Varoufakis呼吁欧央行向希腊提供短期贷款以确保金融系统稳定。“欧央行应该向希腊银行提供支持，只有这样我们才能通过发行短期国债来度过危机。”Varoufakis表示。

“德国人必须明白，我们无意终止改革进程，向一个每月靠300欧元度日养老金领取者额外施舍300欧元并不意味着我们就不改革了。我们所说的改革应该瞄准那些垄断者，那些几乎一毛钱税都不缴的富人。”Yanis Varoufakis称。

“我认为德国承认自己的霸主地位对欧盟来说也是好事，”Yanis Varoufakis表示。“但是作为霸主必须要多承担责任，德国人应该利用他们的力量使欧洲团结起来。这对于德国总理来说将来也是令人称道的业绩。”

消息传出后，股票市场大幅下跌，道琼斯工业平均指数瞬间跳水0.8%。欧元兑美元和英镑汇率大跌0.8%，黄金价格也有所下滑。美国十年期国债收益率大跌1.75%，此前美国10年期国债收益率一度大涨1.84%，创下1月23日以来新高。

“这意味着解决希腊问题的途径不会一帆风顺，市场存在避险情绪，”法国农业信贷银行（Credit Agricole）全球外汇策略主管大卫基博尔（David Keeble）表示。