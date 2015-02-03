商品策略周报:原油反应略显过度,商品抄底为期尚早

市场一周数据点评:

国内商品:胶板升2.40%,鸡蛋升1.90%,玉米升0.95%,螺纹升0.63%,郑棉升0.62%; 沪银跌7.40%,棕榈跌4.76%,硅铁跌4.62%,沪铜跌4.27%,沥青跌4.07%;股指跌4.66%,国债跌0.32%。

国际商品：黄金跌1.04%,白银跌5.97%,铜跌0.49%,镍升5.71%,布伦特原油升8.61%,天然气跌9.88%,小麦跌5.14%,大豆跌1.21%,瘦肉猪升2.26%,咖啡跌0.34%。

全球股市:标普500跌2.77%,德国DAX升0.42%,富时100跌1.22%,日经225升0.93%, 上证综指跌4.22%,孟买SENSEX30跌0.33%,巴西IBOVESPA跌3.83%,俄罗斯RTS 跌5.97%。

外汇市场：美元指数升0.04%，欧元兑美元升0.78%,100日元兑美元升0.24%，英镑兑美元升0.47%，澳元兑美元跌1.90%,人民币兑美元跌0.35%。

点评:全球利率水平近期的急速下滑,同时继续伴随了商品特别是能源市场的急速调整,近期调整幅度较大,市场开始有资金关注商品反弹的机会。根据以往数据, 商品的反弹周期一般会同时伴随较为明确的利率反弹周期。因为利率水平最能反映经济的健康情况,也同时反映商品持有成本与生产成本变化。目前在仅有美国短期国债利率有可能小幅反弹,而全球多数重要经济体与美国远端利率水平依然没有反弹预期的情况下面,预期商品企稳反弹或为期尚早。