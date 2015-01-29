2015年世界经济如何发展？近日，世界银行发布了最新一期《全球经济展望》，将2015年和2016年全球经济增速分别调低为3%和3.3%。

上述结论的依据是全球主要经济体最新的增长预期。报告称，英美增长不乏动力；欧元区和日本因“危机遗留问题”严重继续落后；新兴经济体中巴西和俄罗斯拖累了全球增长，中国则将进一步放缓增长脚步。对于这一状况，世行首席经济学家考什克·巴苏认为，全球经济现在只有美国一个引擎，这对整体前景来说并不乐观。

持这种观点的并非巴苏一人，纽约大学教授鲁比尼不久前也曾表示，由于中国、欧洲、日本的预期都在下滑，世界经济这架“飞机”只剩下“盎格鲁领域”这个引擎在正常运转了。

近一年多来，中国经济主动调整，增速放缓，成为经济界关注的焦点，某些数据指标的下滑甚至引发不少人对中国“发动机”“熄火”的担忧。然而，据国际货币基金组织（IMF）数据显示，2014年处于调整期的中国对世界经济增长的贡献率高达27.8%，仍远远超过美国的15.3%。

事实证明，即便增速放缓，中国仍是世界经济最重要的推动力，而这种看似矛盾的事实也给全球提出新的问题：世界经济需要怎样的引擎？

世界经济这架飞机要飞得又高又快，就必须由足够强的引擎提供动力。一直以来，经济增速成为了全球经济引擎唯一的评选指标。无论是美国、日本，还是欧盟、金砖国家，只要在增速上表现优异，都会被视为全球经济引擎。不过，回顾过去20年全球范围内爆发的数次重大经济危机不难看出，正是由于在高增速下忽视了经济泡沫的堆积、膨胀，才最终导致泡沫破裂引发危机，那些一度被视为引擎的经济体最终变成了“世界炸弹”。

面对同样有可能导致危机的经济泡沫，中国是清醒的，不惜放缓脚步将其尽早“挤干压碎”。中国经济的自我调整既是为了未来有更长远的增长空间，以推动世界经济“飞”得更高，同时也是一种自我危机管理，不给世界经济带来“飞行隐患”。

虽然从眼下看，中国经济自身会受到影响，国际舆论也会有不少“流言蜚语”，但从长远来看，中国的不懈努力或将改变世界经济只追求速度而忽视质量的弊病，同时为更多有志成为世界经济新引擎的国家树立新的标杆。