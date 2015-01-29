美联储耐心不变 市场反应平淡

美联储结束了为期两天的年内首次货币政策会议，在今日凌晨3点宣布维持联绑基金利率在0-0.25％的纪录低位不变，符合市场预期，并重申能够在开始实现货币政策正常化上“保持耐心”，彻底舍弃了“相当长一段时期”的表述。美联储决议声明认为通胀率已经下滑，担心恐怕会进一步下滑，但同时又预计应当在中期之内回升，因为就业市场改善和油价暂时下跌的现象会消退，部分基于市场的通胀指标已经显著下滑，而基于更长周期通胀预期的指标则保持稳定，并重申FOMC继续密切关注通胀走势。

另外，国际评级机构标普昨日下调希腊评级展望至负面观察名单，称可能会在3月13日之前对希腊评级采取进一步行动，确认该国评级为B。标普指出，如果希腊新政府未能与债权人就融资支持问题敲定协议，标普方面可能就会下调该国评级。如果雅典方面与欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织这三驾马车之间的谈判陷入僵局，可能会下调希腊评级。

今日需要关注的数据较多，有欧元区1月经济景气指数、德国1月季调后失业人数、德国1月季调后失业率、德国1月CPI年率初值、英国1月Nationwide房价指数月率、英国1月CBI零售销售差值、美国12月成屋签约销售指数月率和美国1月24日当周初请失业金人数。众多经济数据的好坏都将在短线上影响汇市的走势，值得大家关注。

美元指数：

今日凌晨公布的美联储议息会议美联储一如既往的强调此前的措辞，对于升息问题美联储仍然表示要保持耐心。市场忧心美联储将推迟加息至明年的预期有所缓解，使美元指数小幅走高，收盘于94.58。今日关注95.00附近的压力情况，下方支撑在94.00附近。

欧元/美元：

欧元在昨日美联储议息会议结束后小幅下滑，现交投于1.1280附近。昨日标普下调希腊评级展望及希腊极左翼联盟获得政权，并与欧盟之间存在显而易见的分歧将持续对欧元施加压力。今日关注1.1200附近的支撑情况，上方压力在1.1370附近。

英镑/美元：

英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹昨日重申了央行的立场，即不急于加息，即使升息也将是渐进的方式，可能慢到一年才升息0.5个百分点。这使市场继续推迟英国央行加息时间的预期，使英镑承压。另外昨日美联储的中性言论也为美元撑腰，使得英镑震荡下行，现交投于1.5150附近。今日关注1.5070附近的支撑情况，上方压力在1.5200附近。