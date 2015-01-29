欧版QE提升全球流动性

自新年伊始以来，港股市场人气大幅反弹，大市日成交额大幅回升。上周日均成交额除20日外，其余交易日成交额均保持在1000亿港元左右。恒指周线更是连升5周，累计上涨1733点有望冲击25000点关口。从港交所披露权益数据统计显示，最近十个交易日港交所披露的权益变动事项数据为1197项，仍然保持在1200项左右的高位。

市场目前较为关注恒指后市走势，在欧洲主导年初的量化宽松大戏之后，美联储周中开始为期两天的议息会议，将成为市场的焦点，外界最为关注的是美联储年中加息的决心是否会有改变的迹象。外界预计，尽管其他地区出现波动，但美联储将坚持收紧政策。外围市场经济政策的变化势必将影响港股后期走势，在港专业人士普遍看好中资股后市走势，尤其港股目前已出现折价于A股现象，估值优势更为占优。

根据港交所披露权益变动数据显示，港股市场机构投资者除了青睐前期热捧的中资金融股外，与基建类紧密相关的建材股、核电核能股、汽车股以及有色金属股等传统蓝筹股亦是获得了机构大行的买入，随着港股估值优势的逐步显现，加之欧洲量化宽松的推行，有助于环球市场资金面宽松，港股有望获得环球资金的超配。

前期受追捧的中资金融股继续获得部分机构的增持，海通证券(,问诊)1月20日获瑞银集团增持逾1620万股H股；中国太保(,问诊)获摩根大通增持逾258万股；民生银行(,问诊)获安邦保险集团增持逾1.64亿股A股，持股占比升至18.35%。此外，同为传统蓝筹的汽车股近期也获得机构的增持，汽车制造商东风集团股份获摩根大通增持逾775.6万股，使得持股比例升至11.21%，持股总数逾3.2亿股；广汽集团(,问诊)1月16日获邓普顿资产管理增持66.44万股H股，持股总数逾5.09亿股，持股占比23%。

目前国家层面的京津冀发展纲要已经进入报审阶段。纲要出台后，京津冀还会出台各自的具体实施规划。京津冀三地陆续召开两会，“京津冀协同发展”均被写入三地政府工作报告中，作为今年的发力点。而投资大鳄往往更先一步嗅到市场投资机会，作为京津冀区域最大的水泥生产商及供应商，且A、H股两地上市的金隅股份(,问诊)自然进入了机构投资者猎取的目标之一。数据显示，国际投行瑞银集团（UBS AG）近期已是频繁操作金隅股份H股，其最后一次买入金隅股份是1月20日增持金隅股份H股逾420.6万股，本次增持后持股超6157万股，持股占比升至5.27%。据悉，今年京津冀区域内，一批交通建设项目将会展开。相信随着这些重大基建工程的开工，相关公司将直接受益于京津冀协同发展的溢出效应。