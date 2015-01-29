美联储决息会议符合预期 白银市场表现平淡

中安－行情回顾：美联储在1月FOMC声明中称，委员会一致同意对加息应有“耐心”。美联储对经济更乐观，称经济持续稳步复苏，新增就业强劲，失业率下降，但预计通胀近期会下降。美联储称作加息决定时会考虑海外经济。“美联储通讯社”Hilsenrath称，美联储暗示6月前不太会加息。东交所盘面现货白银价格在决息会议公布前后表现极为淡定，最终结果也符合市场预期，价格整体走势较弱在区间3560-3650呈现震荡趋势。原油市场本月伊拉克公布了创35年来新高的产油量。花旗、巴克莱等机构预计，伊拉克要为增产的原油寻找买家，就会提出比其他石油输出国组织（OPEC）成员国更有吸引力的售价。OPEC内部的市场争夺战将要升级。这场争夺和两个月前OPEC不减产的会议决定一样，将成为国际油价下跌的推手。

中安－基本面展望：

利好因素：

1.本次美联储利率决议维持0.25%的联邦基准利率不变，声明中重申需要“耐心”等候货币政策立场正常化，低通胀令美联储怯于加息。

2.国际评级机构标普(S&P)周三(1月28日)下调希腊评级展望至负面观察名单(此前对雅典评级展望为稳定)，称可能会在3月13日之前对希腊评级采取进一步行动，确认该国评级为B。

3.美国抵押贷款协会(MBA)周三(1月28日)公布的数据显示，1月23日当周MBA抵押贷款申请指数回落，为近四周以来首次下滑。数据显示，1月23日当周MBA抵押贷款申请指数下跌3.2%至544.2，前值为561.9。

利空因素：

1.周三(1月28日)公布的调查显示，德国2月GFK消费者信心指数升至9.3，创逾13年最高，因油价下降意味着消费者可自由支配收入增加。

2.新西兰联储公布利率决议，虽然维持3.50%官方现金利率不变，但在声明中舍弃了需要考虑加息这一点，美元因而走高。

中安分析师观点：目前美国的经济形势以及就业市场出现明显的好转，但依然没有回复到08年以前的水平，陡然加息必定会加重美国债务利息负担，笔者认为就算未来加息也不会也太大的动作。美联储维持鸽派的政策态度以及对于未来经济的乐观近期有可能集合技术面对于金银价格造成打压。

中安－技术面:

白银日线图昨日收线小阴线，上方受到13.5%回撤线的压制，均线系统5日均线有拐头倾向，但大周期多头排列完整，随机指标KDJ超买区域形成死叉向下发散运行，快线将要进入卖盘区域；MACD红柱放量持续减弱，快慢线也有拐头倾向。整体来看行情大周期多头并没有改变，但小周期调整形态依然出现。

中安－日内操作建议逢高空为主，小仓位做回调单。

白银：3600附近空，目标3550，止损3630

原油：280空，目标270，止损285

铜：34600空，目标33000，止损35000.