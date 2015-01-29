阿里巴巴市值一夜蒸发680亿 马云首富地位动摇

北京时间1月29日早间消息，阿里巴巴(BABA)股价周三下跌4.36%，至98.45美元，市值蒸发了110亿美元（合687亿人民币）。淘宝与国家工商总局就网络交易商品产生的争议成为各界关注焦点。另一方面，屋漏逢雨，雅虎周二宣布将剥离所有阿里巴巴股份，对阿里股价施压。

1月28日，国家工商总局在其官网公布了一份名为《关于对阿里巴巴集团进行行政指导工作情况的白皮书》，称阿里系网络交易平台存在主体准入把关不严、对商品信息审查不力、销售行为管理混乱等5大突出问题。淘宝网则出人意料地对此予以强烈反弹，并“决定向国家工商局正式投诉”。

淘宝网官方微博周三发布声明，表示就国家工商总局发布2014年下半年网络交易商品定向监测结果一事，针对工商总局刘红亮司长在监管过程中的程序失当、情绪执法的行为，向国家工商总局正式投诉。

马云首富地位受动摇与王健林差距不足200亿

随着这场假货争议的发酵，马云的内地首富位置也受到了动摇。

据21世纪经济报道统计，1月28日，阿里巴巴股价开盘后不到5分钟即大跌逾3%，并一度跌破100美元大关至99.07美元，总市值瞬间缩水至2500亿美元左右，对应人民币缩水额高达逾600亿元，而持股阿里巴巴7.8%股权的马云身家也随之缩水至195亿美元左右。

此外，截至去年三季末，马云在A股市场还直接持有4.03%的华谊兄弟(300027.SZ)、间接持有恒生电子20.44%股权，1月28日该部分市值合计为90.55亿元。

结合阿里巴巴的持股市值，马云的上述持股市值累计已接近1300亿元人民币。

而在马云身家缩水的同时，王健林掌舵的两家上市公司市值却不断攀升。据21世纪经济报道测算，万达院线历经7个涨停后，王健林的市值身家即可超过马云。1月28日，刚刚登陆深市中小板的万达院线迎来上市第二日以来的第四个涨停板，收于45元/股，较发行价格21.35元/股涨110.77%。王健林家族的持股市值也随之翻倍。

截至1月28日，万达院线的总市值达252亿元。根据此前披露的招股书，发行后，王健林家族合计间接控股万达院线60.71%，这意味着其目前的持股市值已达153亿元。

同日，万达商业报收于49.05港元/股，总市值为2220.66亿港元，招股书披露王健林家族直接、间接在万达商业上市后股份被稀释至53%，该部分股份目前的市值为1177亿港元(约合人民币949亿元)。

1月28日，王健林家族通过万达院线、万达商业合计持有市值达1102亿元，与马云持有的市值还有近200亿元的距离。

雅虎宣布剥离阿里股份 阿里或回购股份“救市”

雅虎周二宣布，为回应股东关切，避免在出售阿里股票时缴纳高达35%的联邦税。雅虎将成立一个特别公司，将手上价值400亿美元的剩余阿里股份“投资”到这家新公司中。这些股份随之将分配给现有雅虎股东。该交易预计将于2015年第四季度前完成。

瑞信分析师认为，此举意味着阿里巴巴股票供应的增加，势将给阿里巴巴股价带来压力。巴克莱(Barclays)驻香港科技行业分析师Alicia Yap也表示：“我们的确认为，这只新的可交易股票将成为投资者对冲阿里巴巴股票的一种替代投资工具。”她说，这可能会增加阿里巴巴股价的波动性，“特别是在剥离日期临近、以及交易完成后那段时间”。

也一些银行业人士表示，阿里巴巴可能会寻求回购雅虎持有的股份（价值400亿美元），以避免新成立的“剥离后公司”(SpinCo)公司在市场上扰乱阿里巴巴股票。