苹果Q1净利大增37.4% iPhone销量超预期

1月28日，苹果今天发布了该公司截至2014年12月27日的2015财年第一财季的财报。财报显示，苹果公司第一财季营收为746亿美元，比去年同期的576亿美元增长了29.5%；净利润为180亿美元，创下史上新高记录，比去年同期的131亿美元增长了37.4%。

与分析师比较：

财报显示，在iPhone销量创下新高记录的强劲拉动之下，苹果第一财季业绩超过了市场分析师的预期。苹果第一财季营收达到创记录的746亿美元，超出了业界分析师平均预计的675亿美元；每股摊薄利润为3.06美元，超出了业界分析师平均预计的2.61美元。受此影响，苹果当日盘后股价也大幅上涨。

高管评论：

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）声称：“感谢我们的客户为我们带来了一个令人难以置信的财季，在这一财季，用户对苹果产品的需求量大幅增长，达到了空间的高度。2015年第一财季，我们的营收同比增长近30%，达到746亿美元，我们团队的执行力实现了这一目标，就是这么简单。”

苹果公司首席财务官卢卡·迈斯特里（Luca Maestri）也称：“2015年第一财季，我们的每股摊薄利润同比增长48%，运营现金流也高达337亿美元，创下了新高记录。我们花费了80多亿美元用于资本返还项目，这样给投资者返还的总资金已经达到1030亿美元，其中的570多亿美元就发生在过去的12个月期间。”

重点业务和重点市场：

苹果第一财季iPhone总销量达到7450万部，超过业界分析师平均预计的6700万部到7000万部。苹果第一财季iPad总销量达到2142万部，同比下滑了18%，期间iPad创造的营收为89.9亿美元，同比下滑了22%。苹果第一财季Mac销量达到552万台，同比增长了14%。

苹果第一财季来自大中华区的营收达到160亿美元，同比增长了70%，这一营收规模已经可以与欧洲市场的172亿美元相媲美。

业绩详讯：

在截至2014年12月27日的2015财年第一财季，苹果营收为746亿美元，比去年同期的576亿美元增长了29.5%，其中国际业务营收约占财季总营收的65%。

苹果第一财季净利润为180亿美元，比去年同期的131亿美元增长了37.4%；每股摊薄收益为3.06美元，高于去年同期的2.07美元；每股基本收益为3.08美元，高于去年同期的2.08美元。

苹果第一财季运营利润为242.46亿美元，高于去年同期的174.63亿美元。‘

苹果第一财季毛利率为39.9%，高于去年同期的37.9%；毛利润为297.41亿美元，高于去年同期的218.46亿美元。

苹果第一财季营收成本为448.58亿美元，高于去年同期的357.48亿美元。

苹果第一财季运营开支为54.95亿美元，高于去年同期的43.83亿美元；其中研发开支为18.95亿美元，高于去年同期的13.30亿美元；销售、总务和管理支出为36亿美元，高于去年同期的30.53亿美元。

产品销量

苹果第一财季共售出552万台Mac，与上一财季的552万台持平，比去年同期的483.7万台增长14%；共售出7450万部iPhone，比上一财季的3927.2万部增长了90%，比去年同期的5102.5万部增长46%；共售出2142万台iPad，比上一财季的1231.6万台下增长了74%；比去年同期的2603.5万台下滑了18%。

按产品划分的营收情况：

苹果第一财季来自于Mac的营收为69.44亿美元，比上一财季的66.25亿美元增长了5%，比去年同期的63.95亿美元增长了9%；

苹果第一财来自于iPhone的营收为511.82亿美元，比上一财季的236.78亿美元增长116%，比去年同期的324.98亿美元增长57%；

苹果第一财来自于iPad的营收为89.9亿美元，比上一财季的53.16亿美元增长了69%，比去年同期的114.68亿美元下滑了22%；

苹果第一财来自于服务的营收为47.99亿美元，比上一财季的46.08亿美元增长了4%，比去年同期的43.97亿美元增长了9%。

按地区划分：

苹果第一财季美洲部门营收为305.66亿美元，比上一财季的197.5亿美元增长55%，比去年同期的247.89亿美元增长了23%；

苹果第一财季欧洲部门营收为172.14亿美元，比上一财季的103.5亿美元增长66%，比去年同期的143.35亿美元增长20%；

苹果第一财季大中华区营收为161.44亿美元，比上一财季的62.92亿美元增长了157%，比去年同期的94.96亿美元增长70%；

苹果第一财季日本市场的营收为54.48亿美元，比上一财季的35.95亿美元增长52%，比去年同期的50.45亿美元增长8%；

苹果第一财季亚太其它地区营收为52.27亿美元，比上一财季的21.36亿美元增长了145%，比去年同期的39.29亿美元增长了33%。

苹果第一财季零售部门营收为51.33亿美元，比上一财季的41.04亿美元增长25%，与去年同期的44.72亿美元增长15%。

业绩展望：

苹果预计，公司2015财年第二财季营收将介于520亿美元到550亿美元之间；毛利率将介于38.5%到39.5%之间；运营支出将介于54亿美元到55亿美元；其他收入（支出）将为3.5亿美元；税率将为26.3%。目前，分析师预计苹果第二财季营收将达到536.4亿美元。

分发红利：

苹果公司今天还宣布，公司董事会已授权批准了每股0.47美元的季度派息计划。此次派息的股权登记日为2015年2月9日，派息日为2015年2月12日。

资产负债表：

截至2014年12月27日，苹果持有的现金和现金等价物共计达到194.78亿美元，持有的短期可兑换债券额为129.85亿美元，持有的长期可兑换债券额为1454.92亿美元，总资产约合2618.94亿美元。

股价表现：

苹果股价周二在纳斯达克证券市场常规交易中下跌3.96美元，跌幅为3.5%，报收于109.14美元。至发稿时，苹果股价在盘后交易中上涨5.20美元，涨幅为4.76%，股价为114.34美元。过去52周，苹果股价最低为70.51美元，最高为119.75美元。