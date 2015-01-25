你也可以成为下一个马云

中国互联网20年发展历程，无数热血青年投身其中，谱写了一部中国版的《光荣与梦想》，他们推动了互联网，引爆了中国社会很多层面的变革，他们其中一部分人也一夜暴富，改变了中国财富的内涵和观念。很多人成功了，脱颖而出，领袖群伦；无数人失败了，消耗了青春，依然无悔；更多人还在进入，还在努力。可以预见，不管过去20年中国互联网奇迹有多少，神话有多少，富翁有多少，中国互联网在未来十年，奇迹只会更大，神话只会更多，富翁更不用说。

任何一个行业，都有“无冕之王”，都有行业旗帜性的人物，都有代表性的符号人物。很大程度上说，这些人物，定义了一个行业的形象和状态。那么在互联网十年中，每一个阶段都有不同的人物、不同的偶像、不同的领袖。从张树新，到张朝阳，到丁磊，到陈天桥，到李彦宏，到马化腾，再到马云，产业在发展，人物在更新，日渐构成强大的阵容。

那么，放眼今天的中国互联网，随着阿里巴巴再度上市，一个新的全球化的符号性领袖将脱颖而出，这就是马云。作为中国互联网最早的创业开拓者之一，马云成为全球互联网领袖和全球商业领袖，究竟将意味着什么？我们回顾了历史，分析了现在，也展望了未来，进行了一场新的带劲的探险之旅。

由于写作时态问题，截至本书截稿时，书中部分数据已有更新，这一点差异，望读者见谅理解。

2014年“双十一”当天，马云与黄渤做客央视财经节目《对话》，对于“双十一”盛宴，马云表示，“感谢中国的妇女。？我可以保证很多女人是为孩子、为老公、为爸爸妈妈而买，女人挺厉害，女人比男人更多地考虑别人。”而这一天，仅截至13点31分，杭州阿里巴巴园区报告厅的大屏幕上已经显示了一个令人惊叹的数字：362亿！

在随后实时更新的英文版“彭博富豪榜”上显示，马云身家已达304亿美元，与华人首富李嘉诚(307亿美元)的差距仅为3亿美元，大有赶超之势，登顶华人首富。“双十一”当日，阿里巴巴股价也大涨4.01%至119.15美元，市值盘中一度超过3000亿美元。

2014年9月24日，据《好莱坞报》报道，好莱坞华裔制片人打算把马云的故事拍成传记，搬上大荧幕(据称剧本已有初稿)。外媒将这部未定名的项目称为中国版的《社交网络》。

聚焦马云的创业历程，马云的出身与成长，创业的早期历史与阶段，从英语角、海博翻译社、中国黄页、北京经贸委项目合作到阿里巴巴的B2B、C2C、支付宝、余额宝等的不断上升与突破？在真正脱颖而出之前，马云一直被众多怀疑和非议包围着。今日无比辉煌的成功者，当然也是如此的平凡、普通，缺乏光环。而这一切，可能恰恰是成功的创业者最好的基础、必经的路程。真正全程了解马云的创业历程，你就会发现，每一个人其实都有机会成为马云！

一无所有是你的优势

创业，白手起家，一无所有，是这个时代最好的励志故事，也是每一个人共同的机会。

不被理解是你的动能

马云在被国人和世界真正接受和赞美之前承受的非议和质疑，可能在今天看来是匪夷所思的。但是，这可能也是一个成功者的必由之路。对于一个好的创业者，非议和质疑可能是最好的磨刀石。

回顾马云的历程，马云就是如此顶着从未停息的质疑，一路走过来的。

多次失败是你的财富

马云的失败故事，可能比成功故事更加能够启发我们的思维。

长得不帅是你的特长

这是一个追星的年代，这是一个好色的年代，长得漂亮、长得帅，大概是最直接、最容易兑换的资本之一。明星、超女、都教授、小鲜肉？消费女色，也消费男色。如果你长得不美、不帅，那么，恭喜你，你可以通过自己的努力创业，走出一条更加开阔的道路。

你没有权力和资源，甚至没有优越的自然资源。先天不足，后天补吧！那么，你更需要激发自己的创业精神！

能忽悠也是你的武器

自己就是自己的公关经理！自己就是自己公司的代言人！

马云以能忽悠见长。与任正非的刻意低调、柳传志的教父塑造相比，马云的高调、马云的脱口而出、马云的忽悠，显得格外与众不同。

人们最推崇的就是“低调做人，高调做事”，马云无论做人做事，都是非常高调。

因为，你处于一个阳光的新兴行业，你处于一个权力和资源缺位的创业领域，你可以坦坦荡荡，你可以光明磊落，你可以任何时候晒着阳光，经历更挑剔的审视和评判。

马云的高调，成为一路披荆斩棘的“自制武器”。

？

我们梳理和总结出很多马云的天然特性，这些特性基本上存在于每一个人当中，很天然、很先天、很平常、很普通，只是太多人因为各种因素被扭曲、被误导、被污染。坚守初心，很不容易。但是，要成功，我们很需要回归初心。

当然，仅有这些自然属性，还不足以让一个人能够真正脱颖而出。要脱颖而出，必须要有一些超越常人和常规的信念和理念，付出一些超越常人的努力。那么，下面总结的就是马云身上的更高层次的特性。这些特性看起来并不显得高大上，也不显得特别高难度。但是，真正深入下去，你就会发现，这些特性还是需要特殊的品性和坚持才能真正拥有。创业，是一种修行，让马云告诉你，哪些东西是创业成功最本质的。

马云的创业观

白手起家，敢于创业，富有创业精神，这是你成为马云的首要条件。

放弃待遇优厚的公务员、白领、跨国公司职业经理人等各种安逸的选择。

不依靠任何权力、资源、资金。从零开始。

马云是中国式创业精神的典范。

如果你连创业的勇气都没有，那你永远不可能成为马云。

马云的商业观

马云从来不讳言自己是商人。理念口号：“天下没有难做的生意”。

马云认为自己能够超越美国互联网公司和高科技公司，就是因为他不迷信科技，也不迷恋科技，他不把阿里定位于科技公司，而是利用科技的商业公司，是帮助客户更好做生意，助力商业更成功的公司。

马云的战略观

马云的成功是战略的成功，马云超越很多互联网对手，是因为战略上超越。

马云的财富观

马云的财富观，财富是责任。

马云的失败观

马云最想写的书是《马云犯过的1001个错误》。

马云的争议观

马云无疑是中国互联网界最具争议性的人物，但是，马云从来不会受困于争议。

马云的情义

在中国互联网风起云涌的创业浪潮中，马云没有被一次次的浪潮冲垮，反而在一次次的转型和磨砺中更上层楼。

？

成功的道路千千万万，但是要达到会当凌绝顶，一览众山小的高度，要成为中国最出色，全球最顶尖的高度，那么，除了需要超越别人，更要超越自己！马云的故事，是一个比美国梦更传奇的故事，是一个比硅谷神话更神奇的故事。那么，他又是如此做到的？让我们从马云身上继续深入寻找成功的更与众不同的特性。

上述特性，显得有些高大上了。但是，如果你能够深入领悟，其实一切并不神秘，一切并不可遇不可求，一切并不是无法学习、模仿和追求。

你会成为下一个马云，你完全可以成为下一个马云！当然，你要成为马云，必须超越更多的自己和他人！

借助梦想，超越梦想

人要有梦想，是马云的梦想观。

始终坚守梦想！

借助趋势，超越趋势

趋势成就人，成就公司。当然，也是成就阿里和马云的关键。把握趋势，驾驭趋势，是一切成功的关键。马云成为中国互联网界最成功的人士，也是最善于驾驭趋势的人物。这20年来，以及15年来，马云充分借助了几大关键性趋势：互联网的崛起，中国经济的崛起，中国制造业全球化的浪潮，中国民营企业的崛起，中国小微企业的崛起。

借助互联网，超越互联网

阿里当然是互联网公司，马云当然是互联网浪潮最成功的弄潮儿，但是，马云从来都说，自己不懂互联网。这里面的奥妙非常关键。

马云在互联网界的脱颖而出，也充分说明了到今天，很多互联网公司都固守于互联网，为互联网而互联网。而马云很早就超越了互联网，体现了他更加开阔的视野。

借助技术，超越技术

马云从来都说，自己不懂技术。但是，马云最看重技术这个新时代的驱动力！

借助小微，超越小微

马云在各种场合，都俨然以中国中小企业代言人的身份出现，的确，马云的成功是中国千万级中小微企业助力的结果。

某种程度上说，马云是中国最大的众筹企业，是无数中小微企业，用自己的金钱，构建起来淘宝商品的海洋、交易的平台、电子商务的帝国！

但是，马云又不断超越小微企业的局限性。

借助全球化，超越全球化

马云是中国互联网第一个最大程度借助全球化的人，虽然马云不是海龟，是典型的土鳖，但是从一开始，就凭借出色的英文水平，大胆放眼全球，走出去。

首先是商业模式，就是高举走出去的大旗。比如早期B2B的定位。

其次，宣传走出去，借助《福布斯》等国外知名媒体塑造个人声誉，确立印象和影响力。

借助浙商，超越浙商

浙商作为中国最成功最有力量的群体，在2014年，也被马云彻底超越，而且永远OUT.

阿里成功，很大原因是立足浙江，但是，马云只超越浙江，与传统浙商区分出来。

没有受到传统浙商的局限性制约(急功近利，从制造、专业市场，到炒房炒股炒地炒矿).

借助交易，超越交易

阿里当然是中国乃至全球的电子商务公司，但是，阿里至今自己不买一件商品。

阿里的高利润。

阿里商业模式的独特性。

借助平台，超越平台

阿里的平台战略。

今天，超越平台，阿里立志要成为网络空间时代的基础设施服务提供商：云计算，大数据，互联网金融。工业时代的基础设施，网络时代的基础设施。

借助大腕，超越大腕

马云最善于借助中国和全球顶尖名人大腕的势和能量。

马云默默无闻之际，就号召西湖论剑，请来三大门户的掌门(当年最具业界号召力的人物)和金庸等人物。(今天马云已经把三大门户彻底甩开，市值不仅仅是10倍，而是百倍的差距。)

与孙正义(当年最具传奇性的互联网风险投资家).

与雅虎(当年最大全球的互联网公司).

借助大款，超越大款

阿里融资额创造全球历史纪录。

阿里花掉的钱也超过所有国内互联网公司，甚至相当于中国其他互联网公司的总和。

融大钱，做大事！

从200万美元，2000万美元，到10亿美元，到香港上市，到纽交所上市，马云的融资历程！

？

你完全可以成为下一个马云，马云一定会被超越！新的机会永远都会有，新的人永远都会不断崛起，这是时代的必然，这也是商业的必然。因为如果没有下一个马云，风险投资再也没有创造奇迹的机会，社会再也不会螺旋上升，人类再也不会继续突破。

所以，你会是下一个马云，这是社会的必然。马云走过的一切，都可以是你成为下一个马云的最佳参考。