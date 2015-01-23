欧洲央行大打“量化宽松”牌

欧洲央行推出了新一轮量化宽松政策，宣布将大量购买欧元国家债券。德国股市对此反映积极，欧元兑美元汇率则再次跌入低谷。最不满意的是希腊，因为它目前无法从中获得任何好处。

在欧元不断贬值，深陷危机之际。欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)本周四（1月22日）宣布，每月将购买价值600亿欧元的欧元区国家债券和相关国家其它的有价证券。

消息一出，德国股市大受提振，达克斯指数飙升至10399.67点的历史新高。但欧元兑美元汇率却跌至交易当日的最低点--1.1513。



欧洲央行想通过购买国债防止欧元区陷入通货紧缩，在中期内将通货膨胀率恢复至接近2%的水平。德拉吉表示，直到欧洲央行的经济学家们看到“通货膨胀率的走势得以持久调整”之前，会“一直采取购买国家债券的行动”。他透露，欧洲央行会通过二级市场购买国债，不会直接从一级卖方手中购得。作为欧洲最高界别的货币保护机构，欧洲央行呼吁各欧元国家政府应继续推进结构改革。



在欧洲央行推出新一轮量化宽松政策前不久，正在出席达沃斯世界经济论坛的德国总理默克尔表态称，政治层应该担负起保障全球经济增长的责任。欧洲央行的决定"不应该让人们忘记，只有通过政治层制定的合理框架条件，才能够振兴经济发展"。她强调，欧洲央行完全能够自主决定。

国际货币基金组织（IMF）对欧洲央行最新推出的政策表示赞赏。该组织总裁拉加德（Christine Lagarde）表示：“欧洲央行的政策有利于降低欧元区内的信贷成本，提高对通货膨胀的预期，减少低通胀率长期延续的风险。”但拉加德同时发出警告称，欧洲央行最新推出的这一宽松的货币政策必须得到经济政治层的支持。包括推行结构改革，促进市场需求。



但并不是所有人都看好欧洲央行的新政策。德国Ifo经济研究所所长辛恩（Hans-Werner Sinn）批评称，欧洲央行的决定不仅非法，而且是通过印钞为成员国融资的不当之举。他指出：“欧盟条约的第123条其实不允许这种做法，必须经过德国宪法法院的评估。”



从欧元区国家国债利率的角度上来说，欧洲央行最新的决定可谓是立竿见影。消息一出，包括法国、西班牙、意大利在内的欧元区国家债券利率立即降至历史最低点。投资者们购买相关国家十年期国债的热情异常高涨。





但即将迎来新一轮大选的希腊可能无法从欧洲央行宽松的货币政策中收益。总理萨马拉斯(Antonis Samaras)本周四在希腊表态称，在由欧盟委员会、国际货币基金组织和欧洲央行组成的“三驾马车”对希腊兑现改革承诺的评估总结报告完成之前，希腊的国债并不属于欧洲央行的购买范畴。该国财政部长之前曾发出警告称，没有其它任何一个国家像希腊一样如此需要这样的量化宽松政策。希腊目前在欧元区国家中的通货萎缩率最高，负债率最高，本国利率也是最高。所以，希腊其实是欧洲央行购买国债项目的最佳选择。