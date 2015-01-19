谁是2014最牛投资人

目前聚美总市值为18.65亿美元，真格在其中占股8.8%，单就聚美一单，徐小平投资回报额高达430.89倍。

理财周报股权投资实验室研究员

投资领域从不缺乏精英。从徐小平到沈南鹏、熊晓鸽，在各个阶段都有风格迥异的投资人为市场筛选一批批优秀的企业。

随着PE、VC的界线模糊化，投资人从投资项目逐步趋向投资创业者。创业者和投资人出现良性关系，大部分投资人会一直跟投自己青睐的企业，即便是上市之后也不会轻易撒手。

这种良性关系的好处是，一方面这些企业给投资人带来丰厚的收益，另一方面，这些投资人的经验与人生阅历也能帮助创业者从泥淖中走出，少走弯路。

在这次盘点的投资人中，有的在这个行业摸爬滚打数十年，有的虽在专业领域中早有建树，但作为投资人还是新手，但他们都是怀着赤子之心的引路人。

真格徐小平——单笔投资回报最高

作为一个承担高风险的天使投资人，徐小平自称“傻人”。在投资风格上，这个拥有亲切笑容的天使人颇有老顽童的风范。

2006年，徐小平离开新东方，与王强创立真格基金，从一名创业者转身为天使人。作为新中国最早一批留美大潮一员，徐小平更青睐归国创业者。在投资的领域中，徐小平更倾向互联网，其早期投资的项目价格都不高。

真格成立后没多久，徐小平就投资了当时还在做游戏网站的陈欧，总花费不到18万美元。

然而，国内的游戏门户与国外情况不同，单靠点击率，企业很难做到大幅度盈利。很快，陈欧的游戏网站由于体量太小难以为继。手握18万美元投资，陈欧打算转型女性消费垂直电商。这时电商正值火爆之际，而垂直电商还属于一个比较新的概念。看到其中商机，徐小平再度给陈欧追加20万美元投资。

徐小平的投资总是看着随性而为。他曾说：“这些人（创业者）来找我的时候，我其实不太懂他们说的，但他们总有能打动我的地方。”投陈欧就是源于对其人的信任。

这份信任也给徐小平带来源源不断的回报。成立三年，聚美优品业绩不断上涨。在2014年5月19日，聚美优品赴美上市。在陈欧敲响纳斯达克的钟声之时，徐小平当年的投资已经翻了数百倍。

目前，徐小平在聚美优品占股8.8%。理财周报记者截稿时，聚美总市值为18.65亿美元，根据占股比例与总市值相乘后除以初始投资额的计算公式，单就聚美一单，徐小平投资回报额高达431.89倍，为去年所有退出项目中单笔投资最高回报。

一般情况下,IPO 是投资人退出的主要途径，而对于特别青睐的项目，投资人也会选择持股观望。据记者了解，在聚美优品上市之后，截至去年年底，徐小平仍然手握聚美股权。不难看出，陈欧是徐“投出下一个马云”计划的重要一员。

PE、VC竞争激烈，沈南鹏大丰收

虽然账面上看投资回报倍数不及天使，但随着大批电商集体赴美上市，PE、VC在去年一年也斩获了不少收成。其中斩利最为丰厚的属投资了阿里巴巴的软银中国与云锋基金了。

作为日本软银最初在中国投资的三家公司之一，软银中国最初由日本软银和UT斯达康共同出资。

自2000年以来，软银中国合伙人薛村禾从事投资15载。目前负责信息技术、医疗健康和清洁技术领域的投资。

阿里巴巴的上市，不仅将日本软银孙正义推上日本首富宝座，也将这家低调的投资机构带入大众视野。

根据格上理财数据显示，截至去年底，阿里巴巴总市值为2475亿美元，软银中国对其投资额为1.25亿美元，投资回报额达到433倍。

除了阿里巴巴，软银中国还投资了万国数据、辉能科技等。据记者粗略估算，其下负责项目总投资额超过20亿美元。其也入选福布斯2014中国最佳创业投资人并名列第一。

而另一家因阿里巴巴获利的云锋基金，因为发起人为马云、史玉柱、刘永好等知名企业家，在投资圈小有名气。受其创始人影响，云锋基金2014年在互联网的投资可圈可点。除了阿里之外还投资了同年上市的社交平台陌陌。两家企业的上市都获得非常高的关注度。

虽然云锋基金在这两宗投资案中的账面回报倍数都不算高，但这两家公司上市之路均赚足观众眼球，也增加了云锋的传播度。一年有两个项目可以通过IPO退出，其投资眼光精准也可见一斑。

同为陌陌投资机构的红杉今年的进账也是颇为丰厚。由于机构体量较大，沈南鹏的出手一向大方。

而红杉对于项目投资从来不手软，其投资特点是项目多、覆盖面广，这种广撒网的做法也收到一定成效。根据格上理财数据，2014年红杉投资项目78个，退出项目达到了10个，在多家投资机构中排名靠前。

虽然红杉没有投资阿里，但是京东、聚美这些平台垂直类电商一个没落下，投资回报率也相当可观。

除了投资人的身份，沈南鹏本身也是一名创业者。作为携程和如家创始人之一，其对互联网领域理解也更为深刻。其主导投资的多起互联网投资案例都获得了成功。

跨界投资人屡现，马云战绩不菲

2008年，马云创办了阿里资本，摇身一变成为一名投资人。阿里资本主要投资领域是电子商务以及互联网创业团队。根据格上数据，去年，阿里资本投资了11个项目，成功退出项目有2个。

而马云自身投资并不止于阿里，2010年其又与聚众传媒创始人虞锋联合建立了云锋基金，专注本土企业的风险投资管理。而得益于此层关系，这家成立不过4年多的公司得以加入阿里。

马云本身的社会资源也为云锋带来了不少优质的投资项目。2014年，其先后投资了优酷土豆、快的等互联网企业。

创业者、投资人间的跨界转换早已不是新鲜事。在去年，这个群体的投资人显著增加。其中，巨大利益回报是首要原因。其次，创业与投资同时进行更有利于加深对于两个行业的理解。因此投资人投资项目总与自己所经营项目相关。

著名音乐人胡海泉在做天使投资人之前已经成功创立EQ唱片和巨匠文化两家公司。6年前其转型天使投资人，靠着一己之力，投资了十余个项目。

而这些项目背后的投资逻辑正是受之前创业经历以及在文化行业浸淫多年的经验所主导。

“作为投资行为本身，盈利是第一诉求，让财富增值和保值也是最基础诉求。那在这个基础之上，对我个人来讲就是，我相信一个国家的改变是来自文化的改变。”胡海泉曾在公开场合说道。

投资逻辑是区分投资人不同投资风格最直接的方法。

2014年，互联网一片追捧，电商势头不减，投资人扎堆垂直细分领域。在这种情况下，噱头与识别度对于投资人来说非常重要。作为IDG合伙人的李丰就身披90后投资人的头衔。

在去年一年中，IDG共投资81个项目，其中90后创业者占了很大一部分，李丰先后投资Segmentfault和一起唱等项目。IDG主办的创业创新大赛，也成为了其挖掘年轻项目的工具。