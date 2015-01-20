银监会1月16日发布《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源，并规定商业银行受托发放的贷款不得用于从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。征求意见稿中对委托人、资金来源及投向做了严格限制，本办法一旦实施，对金融同业之间的业务也会产生一定的影响。银行股昨日迎来跌停潮，16只银行股悉数跌停。

分析人士指出，估值修复和融资杠杆交易的兴起助推了中国银行此前的强势行情，不过短期股价快速拉升后，中国银行的估值已经达到7.7倍，估值修复的空间已被压缩。伴随着两融检查，融资潮落，短期的调整压力开始显现。

