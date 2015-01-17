前高盛银行家是怎么沦落到“无家可归”的

高盛集团(Goldman Sachs)前债券交易助理Neel Kashkari的“怪异”名字国内读者可能并不熟悉，其实在美国当地他也不是什么家喻户晓的人物。

但要说抗击08年全球金融危机所做的“贡献”，Neel Kashkari可谓“屈指可数”，在他多变的职业生涯对公众造成的影响，可能比想象中的还要大。

在2006-2009年间，Kashkari担任美国财政部长特别助理，而当时的财长正是他在高盛的老板亨利·保尔森(Henry Paulson)。Kashkari负责的项目是大名鼎鼎的问题资产援助计划(TARP)，也就是路人皆知的7000亿美元银行援助计划。

现在人们惊讶地发现，TARP设计者现在竟然是加州州长竞选大热门Jerry Brown的选举对手。

虽然Neel Kashkari这次的赢面不大，但他仍在竭尽所能，他所展现的人情味是身背高盛标签的银行家身上难以想见的。

Neel Kashkari在加州弗雷斯诺市的7月最后一个周末投身“无家可归”的慈善活动，他登上巴士，背上牙刷毛巾，怀揣40美元，体验一位试图找工作的失业者生活。他和其他无家可归的人士一样，只是多了一个跟踪摄像头，Neel Kashkari睡在街边。

不过他参与这项活动的目的是为选举筹款——而且收获颇丰，在此期间，他的选举阵营的收获是43万美元，他还得到了前财长保尔森寄出的2.7万美元的支票。

