姚明那没完没了的一分钱官司

羊毛出在猪身上，商人的任务是赚钱的，花出去的大把代言费，他们是要在产品上赚回来的。那些跟着明星入股的更惨，明星高位抛售，留下粉丝散户在山岗上哭泣。资本不相信眼泪，别因为明星那张脸，把你自己当成了商人的提款机。

一位姚明的球迷，去药店买了88元的上市公司汤臣倍健(26.620, -0.99, -3.59%)鱼油胶囊，发现没有宣传的效果，球迷将药店跟代言的姚明告上法庭，索赔1分钱的精神损失费。没想到啊，1分钱的官司没完没了。



球迷一直很喜欢姚明，到药店一看是姚明代言的产品，听销售人员一同忽悠，那就买下吧。结果回家一吃，没有效果啊。球迷将姚明列为第二被告，理由是作为球迷，是因为信任他才购买了该产品的，导致权益受损，理应获得精神赔偿。



有人要告自己，1分钱的精神赔偿事小，事关自己的形象事大啊，姚明马上跟汤臣倍健[微博]沟通，上市公司立即在官方网站发了一个公开说明，说自己的产品是经过国家监管部门批准的，不存在虚假宣传。可球迷还真找到同样的法院判例，官司是铁定要打下去的。



球迷变成了秋菊，姚明也不示弱啊。



1分钱的官司事关个人形象。姚明提出管辖权异议，说自己在上海，消费者在北京告他不合适。第一次法院驳回。姚明不服气，向北京市二中院上诉。当人们都快遗忘这事儿的时候，没想到2015年一开始，姚明就领到了北京二中院的裁定，驳回上诉。姚明还得乖乖地在北京当被告啊。



明星代言现在都到了疯狂的地步啊。那些代言奶粉，结果消费者吃成了大头娃娃，大婶明星们，你给你们家娃吃过那些奶粉吗？更搞笑的是，有明星没有生孩子也去代言奶粉，你信吗？成龙信誓旦旦地代言霸王洗发水，结果呢？致癌啊，成龙的成家班现在还每天都在用吗？更令人意想不到的是，有男明星去代言胸罩卫生巾，自己用过吗？节操呢？



现在新修订的广告法草案已经呈递全国人大了。修订草案明确提出，明星代言产品可不能见钱乱说了哟，产品必须自己用过，或者接受过服务，否则你就不能代言哟。比如明星代言女性用品一类的，广告法不禁止，但是以后你们就必须自己用过才行啊。一旦产品出现问题，按照新修订的广告法，明星是要承担连带责任的。

企业需要形象宣传无可厚非，请明星代言那是看重的明星效应。明星拥有庞大的粉丝群体，他们天然跟粉丝的亲近感，让不少企业愿意砸几百万甚至上千万请明星代言。羊毛出在猪身上，商人的任务是赚钱的，花出去的大把代言费，他们是要在产品上赚回来的。你喜欢明星的脸，喜欢最终演变成为商人的利润。



除了代言，现在不少公司拉明星投资入股，可迅速提升公司的品牌和股权溢价。公司上市后明星们转身抛售套现，留下的是一个业绩狼藉的公司，谁来为股民负责呢？姚明曾经参股合众思壮(24.83, -0.38, -1.51%)，好家伙，那会儿姚明的明星效应正如日中天。合众思壮上市后股价一路摸到72块以上，姚明高位套现后，合众思壮股价那叫一个衰啊，留下了喜欢姚明的散户们在山岗上哭泣。资本不相信眼泪，别因为明星那张脸，把你自己当成了商人的提款机。