俄罗斯拟削减2015年财政预算支出 军费除外

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进入2015年,在油价和卢布双双跳水的情况下,俄罗斯经济状况不容乐观。昨天俄经济部长表示,今年将不得不削减预算支出,削减幅度可能达到10%,但同时他补充,这些削减不会影响到军费。2014年,这位部长曾向普京"诉苦"说目前的财政状况无法保证2015年庞大的军费预算,当时俄副总理罗戈津表示削减军费的决定只能由总统亲自做出。显然,削减军费的任何建议都已被普京驳回。
媒体报道,俄罗斯经济部长西卢安诺夫(AntonSiluanov)周三表示,由于西方制裁和油价下跌导致财政收入减少,俄罗斯今年将不得不削减预算支出,但军费除外。
西卢阿诺夫在一次年度经济会议上表示,俄财政部计划将除军费支出以外所有领域的预算支出削减10%。
他表示,油价下跌造成的财政收入缺口高达1800亿美元,而西方制裁造成的财政收入缺口预计将在400亿至600亿美元之间。
2014年10月,俄国防委员会主席说,尽管俄罗斯面临经济增长停滞、西方制裁和油价下跌的三重困难,但俄罗斯的国防预算明年依然将继续增长。2015年俄国防开支将达到创纪录的高点,超过32868亿卢布(约合820亿美元),相当于俄国内生产总值(GDP)的4.2%。
10月初,俄罗斯财政部长安东·西路安诺夫在联邦委员会(议会上院)说,俄罗斯无法再负担起庞大的军事开支计划。他说,考虑到经济增长放缓,而且西方制裁以及油价下跌使其影响进一步放大,关于新的强军计划的预算问题应该变得更现实些。目前部分开支已经延缓,如今需要削减支出。
当时,财政部长安东·西路安诺夫在联邦委员会(议会上院)说,俄罗斯无法再负担起庞大的军事开支计划。
西路安诺夫说:“当我们通过武器翻新计划时,对经济的预测和预算支出情况大不相同。”
“如今,我们无法承担这个计划,我们将与国防部就这个问题进行合作,确定预算可以提供的支出。”
在普京的原计划中,原本预计在截至2020年的10年间,升级70%的军事装备,指出33万亿卢布(约合5760亿美元)。
总部设在莫斯科的战略趋势研究中心主任伊万·科诺瓦洛夫说:“因为所有这些都由克里姆林宫来最终做决定,所以关于微调该的决定将由克里姆林宫来做,而对财政部要求调整该计划的提议持异议者将必须服从。”
当2011年首次提出雄心勃勃的重振俄罗斯军队、更新老旧装备的计划时,政府预计国内生产总值增速在这10年间将维持在6%。
但俄2014年的经济增速也许最多不过0.5%,而国际货币基金组织和世界银行预测,未来两年俄罗斯将陷入经济停滞。
西卢安诺夫说:“当我们通过这项防务计划时,对经济的预测以及预算收入情况完全不同。现在,我们无法承担该计划。”
俄罗斯副总理罗戈津此前表示,军事现代化将会按照普京颁布法令的设想继续进行。他说,国防命令不能因为财政部的一时冲动而“盲目”变更,至少在没有总统法令的情况下不能修改。
根据此前消息,俄罗斯2015年军费预算将高达800亿美元(按这一轮卢布贬值前汇率计算),比2014年增长三分之一。但随着卢布贬值,这一雄心壮志可能还是要打个折扣。
媒体报道,俄罗斯经济部长西卢安诺夫(AntonSiluanov)周三表示,由于西方制裁和油价下跌导致财政收入减少,俄罗斯今年将不得不削减预算支出,但军费除外。
西卢阿诺夫在一次年度经济会议上表示,俄财政部计划将除军费支出以外所有领域的预算支出削减10%。
他表示,油价下跌造成的财政收入缺口高达1800亿美元,而西方制裁造成的财政收入缺口预计将在400亿至600亿美元之间。
2014年10月,俄国防委员会主席说,尽管俄罗斯面临经济增长停滞、西方制裁和油价下跌的三重困难,但俄罗斯的国防预算明年依然将继续增长。2015年俄国防开支将达到创纪录的高点,超过32868亿卢布(约合820亿美元),相当于俄国内生产总值(GDP)的4.2%。
10月初,俄罗斯财政部长安东·西路安诺夫在联邦委员会(议会上院)说,俄罗斯无法再负担起庞大的军事开支计划。他说,考虑到经济增长放缓,而且西方制裁以及油价下跌使其影响进一步放大,关于新的强军计划的预算问题应该变得更现实些。目前部分开支已经延缓,如今需要削减支出。
当时,财政部长安东·西路安诺夫在联邦委员会(议会上院)说,俄罗斯无法再负担起庞大的军事开支计划。
西路安诺夫说:“当我们通过武器翻新计划时,对经济的预测和预算支出情况大不相同。”
“如今,我们无法承担这个计划,我们将与国防部就这个问题进行合作,确定预算可以提供的支出。”
在普京的原计划中,原本预计在截至2020年的10年间,升级70%的军事装备,指出33万亿卢布(约合5760亿美元)。
总部设在莫斯科的战略趋势研究中心主任伊万·科诺瓦洛夫说:“因为所有这些都由克里姆林宫来最终做决定,所以关于微调该的决定将由克里姆林宫来做,而对财政部要求调整该计划的提议持异议者将必须服从。”
当2011年首次提出雄心勃勃的重振俄罗斯军队、更新老旧装备的计划时,政府预计国内生产总值增速在这10年间将维持在6%。
但俄2014年的经济增速也许最多不过0.5%,而国际货币基金组织和世界银行预测,未来两年俄罗斯将陷入经济停滞。
西卢安诺夫说:“当我们通过这项防务计划时,对经济的预测以及预算收入情况完全不同。现在,我们无法承担该计划。”
俄罗斯副总理罗戈津此前表示,军事现代化将会按照普京颁布法令的设想继续进行。他说,国防命令不能因为财政部的一时冲动而“盲目”变更,至少在没有总统法令的情况下不能修改。
根据此前消息,俄罗斯2015年军费预算将高达800亿美元(按这一轮卢布贬值前汇率计算),比2014年增长三分之一。但随着卢布贬值,这一雄心壮志可能还是要打个折扣。