美经济数据不佳 货币市场交易员大幅调降加息幅度预期

受糟糕的零售销售和薪资等数据影响，货币市场交易员正在大幅调降对美联储(FED)今年底加息幅度的预期。

利率衍生产品预期美联储政策利率到12月底时将升至约0.41%，只有美联储官员去年12月份时预计的1.125%的约三分之一；官员预测数据是根据他们季度预测的中值得出。联邦基金利率期货合约认为美联储在2015年第四季前不会实施首次加息的概率已经超过50%。而根据彭博计算，去年末的时候，市场的押注聚焦于9月份开始启动加息。

美国银行(Bank of America Corp.)利率策略师Brian Smedley表示：“货币市场已经延后了对美联储启动加息时间的预期，现在的预期是会在第四季度进行。主要的诱因是上周的就业报告显示薪资数据低于预期，此外还因为周三的零售销售 数据以及持续下跌的油价。市场认为美联储在今年余下时间将实施更为宽松的政策。”



联邦基金利率期货市场目前预测到2016年底隔夜利率将升至1.1%，美联储季度预测中的预期中值是2.5%。



美国商务部周三(1月14日)公布的数据显示，美国12月零售销售月率大幅下滑0.9%，远低于市场预期的下降0.1%，较上月的增长0.7%更是相距甚远。



分析师指出，零售销售重挫主要与汽油价格的明显下降有关，但在12月这个零售业通常最为繁忙的月份，多数零售店的销售却出乎意料的疲软。



由于数据令人失望，市场进一步推后美联储首次加息的预期时间，很多分析师此前认为会在6月加息。