中国富豪为啥排队移民美国

近年来，移民逐渐成为中国社会的一个显话题，引起诸多议论。不仅如此，中国富人的移民动向还常常引起世界性关注。今年上半年，胡润百富调查发现，64%的中国富豪(资产上千万元人民币)正在考虑、申请或已经移民海外，他们的偏好目的地首选是美国。受访者称教育、空气质量和食品安全是移民的主要原因。今年下半年，英国巴克莱银行的报告显示，近半数中国有钱人考虑未来5年内移民发达国家，以便为子女寻找更好的教育和工作机会。该报告调查对象资产净值在150万美元以上，他们最可能迁往北美和欧洲。中国富人移民在海外生活得如何？海外留学给他们的子女带来了多大改变？

中国富豪移民群体很复杂

今年2月，美国《华尔街日报》称，“中国有钱人正在以惊人的规模排队移民海外”。今年8月，美国国务院一名官员在介绍投资移民的EB-5项目时表示，2014财年 (2013年10月1日至2014年9月30日)的1万个投资移民签证名额已经用完。这是这个至少投资50万美元才能拿到美国绿卡的项目推出24年来，第一次把每年1万个名额用完。据报道，在2014财年，美国政府共签发10692张EB-5投资移民签证，中国大陆人获得9128张，占比高达85.4%。而在2006年，申请该项目的中国人仅63人。

近年来，中国经济的飞速发展使中国百万富翁群体迅速壮大，他们当中很多人利用美国的投资移民项目移民美国，所以美国的新移民群体中，中国富豪越来越多。由于中国富人的涌入，与十几年前相比，美国人已改变原来的固有看法，即将中国人与贫穷挂钩，而是承认现在的中国人相当有钱。

前几天，《环球时报》记者去洛杉矶一家汽车经销商处买车，令记者吃惊的是，他们的财务经理是个地道的美国白人，但会说许多中国话，而且是各地方言。这名经理说，他的中国话都是和中国顾客学的，这两年来自中国大陆的顾客非常多，而且基本上都不讲价钱，所以和中国的客人做生意非常舒坦。

资深地产经纪人阮秉森因工作关系，接触到很多中国富豪。他的感觉是，很多移民到美国的中国富豪都很低调。“富豪平日的生活和很多人想象的不一样，他们不用微信，不愿意使用社交网络，不希望别人知道自己更多的情况，在家最多上上网”。

著名华人律师申春平对《环球时报》记者说，在接触中他发现，移民到美国的中国富豪中，很多人是跟政府做生意发财的，有些钱不干净;但也有一部分富豪的钱是辛辛苦苦挣来的，特别是江浙一带做外贸、做小商品生意的。

阮秉森认为，移民到美国的中国富豪群体构成复杂，很多富豪由于资产来源问题，处于一种不稳定状态，选择移民其实是不得已的选择。一些卷钱过来的“富豪”，面临中国反贪反腐的舆论及执法力度加大的压力，甚至处于惶惶不可终日的状态。又要拼命挣钱，又要转移资产，又希望孩子在美国受到良好教育，这就形成了移民美国、两头跑、孩子无法得到完整照顾的状况，很多人心里很矛盾，难言快乐。

寂寞，最大的敌人

中国富豪为什么移民？很多人认为原因复杂，而且个案不同，但为了子女教育、追求更好生活、逃避法律制裁、转移资产是一些人的共性。

申春平向《环球时报》记者讲述说，一个来自江阴的企业家因借高利贷涉案上亿元人民币，他打电话给借贷人承诺在一定期限内还款，借贷人预感他要外逃，于是报警。警方赶到上海浦东机场时，嫌犯搭乘的美国联航班机已经在跑道上待飞，警方要求停飞，联航不理，该企业家就这样来到美国。

很多中国富豪采取这样一种移民模式，即在美国购置豪宅，为家里人办理绿卡，自己仍在国内打理生意。这是因为美国政府对美国公民或绿卡持有者在全球的所得都征税，高额税赋让很多人放弃了成为美国公民的念头，所以很多中国富豪很自豪地说他始终拿中国护照，但从来不提他的妻子和孩子的护照情况。

《环球时报》记者认识一位在浙江也算有些名气的企业家，他前几年为妻子和儿子办理了绿卡，并花500多万美元在洛杉矶著名的海滨豪华居住区马里布购置了一套豪宅，成了NBA明星科比的邻居，但因距离华人居住的区域太远，他的妻子经常抱怨说，买一块豆腐都要开两个多小时的汽车。人到中年才移民到美国，习惯中国式的生活，而美国的高级住宅区往往是在远离人烟的山上或海岸线上，环境虽美，但时间一长，对于习惯了热闹生活的企业家夫人来说实在是太寂寞了，再加上儿子又在遥远的外州上大学，所以她一年中绝大多数时间待在中国，偌大的豪宅只好留给保姆享受。

一些富豪移民的生活的确不快乐。申春平说，一名曾有安徽某地级市政协委员或人大代表资格的富豪到美国后，在华人聚居的亚凯迪亚市买了一套豪宅。不过由于语言不通、不会开车，他常常感到寸步难行。谈及移民原因，他说一是为孩子能够受到更好教育，二是觉得国内保护私人财产的法律不完善，觉得把资产转移到美国安全些。两个目的都达到后，由于觉得在美国待着没意思，他就回国了。

一名房地产商在谈到自己的生活时说，他大部分时间生活在国内。去年因拆迁问题发生血案涉及他的公司，他担心被拘，所以在美国待下来了。现在，他每天上网看看家乡的新闻和有关他公司案情的报道，每周也学几次英语，其他时间就是参加同乡会的活动。他的资产让他在美国度过余生无忧，但每天的感觉就是空虚、心里没底。他觉得还是在国内的机会多，不想在美国无所事事地养老。

教育，没想象中的美好

据了解，中国富豪子女在美受教育分两种情况，一种是已经上大学或是读研究生的学生，一种是读社区学院或是高中及初中的学生。相对而言，后一种学生更容易出问题。刑事辩护律师邓洪对《环球时报》记者说，很多富豪对子女期望很高，但由于对美国社会缺少了解以及疏于对子女的管教，一些富豪的子女身上出现了很多问题。华裔青少年中因飙车、酒驾引起的刑事犯罪问题，大都来自中国大陆。

美国《商业周刊》等媒体曾报道，中国留学生早已成为美国高档车的客户来源。有统计称，2012年至2013 年10月这段期间，中国留学生在美购入约155 亿美元新车和二手车，同期美国学生购买了价值47亿美元的汽车。爱荷华大学附近一家车行的总经理说，中国留学生几乎都是付现金，学生们选好车后打电话给父母，然后他们的父母就会汇钱来。

《环球时报》记者了解到，在洛杉矶的华人区，小小年纪却开豪车的留学生比比皆是，他们往往是独自在美国生活，父母除了给钱基本上不过问他们在美国的生活状态。在美国，豪华轿车的价格仅仅是中国的1/3左右，所以豪车基本成了这些富豪子女的基本装备。这也让中国留学生驾豪车“出事”成为近年来美国媒体上常见的新闻。

申春平说，华裔社区有这样一群孩子，年龄在16岁到30岁之间，他们在社区学院登记注册后不去学校，而是吃喝玩乐、游手好闲，做一些很奇怪的事。他的手头上不乏这样的案例：家境不错的男女青少年谈“恋爱”，发生“关系”后女孩报警告男孩强奸，但警方了解情况后将案子销掉。还有的小孩开着宝马车去打架，让警察感到莫名其妙。中国富二代中一些孩子在美国的行为，导致美国民众对中国形成负面印象。

屏蔽此推广内容阮秉森表示，其实中国富豪对子女教育投资很大，很多家庭请专业人士辅导，有的的确教育得不错。他认为，年龄较小的富二代在教育方面出现的问题，除了家长放任的因素，首先和家长不经常在家有关。申春平说，无论是富豪还是贪官，都希望自己的孩子成才，但一些富豪只给孩子钱，再买个大房子让孩子住，自己一走了之。他的一个朋友就是这样，很有钱，买两套房子，把女儿一个人留在美国，结果女孩怀孕了。

《环球时报》记者的一个亲戚在洛杉矶买了一套带泳池的别墅，然后把孩子送到美国。孩子一个人住别墅，开保时捷跑车上学，经常带一帮同学回家开派对。如今两年过去，他的英文仍说得磕磕巴巴，后来了解到，他班上二十几个学生中一半是中国人。

阮秉森说，另一个问题是，由于基本不与本地社区接触，中国富豪对美国社会不了解，对美国教育制度和体系也缺少了解，不知道该为孩子的学业准备什么。事实上，对于多数中国富豪来说，他们的孩子在美国学什么并不是他们关心的，也许他们只是希望自己的后代在海外镀金，感受一下西方的生活方式。不过，加州大学一名家境不错但积极创业的中国留学生对《环球时报》记者说，对于美国华人富二代存在的问题，可能是媒体报道问题，也可能是一些人自我约束能力差，导致很多人对富二代有很多偏见，他周围的大部分同学是认真生活、学习的。