美股早盘大涨 道指涨逾270点

北京时间1月13日晚间消息，美国股市周二早盘上涨，投资者预计欧洲央行很快将推出量化宽松措施，不过令人担心的是美国原油期货价格跌破每桶45美元关口。此前公布的美铝业绩也超出市场预期。

截至美东时间上午9：50，道琼斯工业平均指数上涨276.31点，涨幅1.57%，至17917.15点；纳斯达综合指数上涨70.98点，涨幅为1.52%，至4735.68点；标准普尔500指数上涨26.28点，涨幅为1.30%，至2054.54点。

盘面方面，电信和科技板块领涨，原材料板块下跌。

欧洲经济数据仍然非常疲弱。德国批发物价指数和希腊消费者物价指数再次向欧洲央行施压，大规模量化宽松看来势在必行。投资者预计欧洲央行很可能在1月22日的货币政策会议上宣布QE。

此外，原油价格再次遭遇重挫，纽约商品交易所2月份交割的WTI原油期货将价格盘中大跌，创下六年新低。沙特阿拉伯能源部长表示，石油输出国组织欧佩克仍将维持现在的产量配额不变，无论油价跌倒哪里。

对于股市来说，贝莱德全球首席投资策略分析师Russ Koesterich在周度点评中表示，除了原油价格暴跌，国际地缘政治冲突和美联储加息预期都是导致市场剧烈震荡的因素。Koesterich认为投资者应该对股市波动性上升做好准备，未来股市波动幅度可能要超过2012年到2014年。此前在低波动性市场的操作策略可能会失效，Koesterich建议投资者把资金更多的投向价值推动型和高质量股票。

经济数据方面，美国独立工商业者联合会（NFIB）今天公布报告称，去年12月份美国小企业信心指数上升至8年多以来的最高水平。

美东时间上午10:00,11月新增岗位数量也将公布。12月美国联邦预算将在美东时间下午2:00公布。

公司消息方面，摩根大通表示，苏格兰皇家银行明年可能为监管机构罚款和索赔拨备高达60亿英镑准备金。包括苏格兰皇家银行，巴克莱银行，汇丰控股和劳埃德银行在内的四家英国主要银行未来两年内可能为汇率操纵丑闻，PPI支出以及与美国房地产抵押贷款相关的罚款拨备至少151亿英镑准备金。

花旗银行已经悄然对全球主要城市中其所设立的消费者银行业务部门进行了“瘦身”，花旗银行此次进行业务调整的地区都是那些其未能设立足够分支机构来与其他竞争对手抗衡的全球主要大城市。

阿里巴巴承诺阻止在美销售不安全产品，即阻止在美国销售被美监管机构认为不安全或非法的儿童产品。美国消费者商品安委会主席Elliot Kaye在谈到这一协作行动时称，未来肯定会向阿里施压，将不断敦促阿里采取更多措施防止不安全的产品被售给美国消费者。