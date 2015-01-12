英国游戏公司Codemasters大裁员 6%员工或丢工

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1月12日消息，据外媒Euroggamer报道，英国游戏公司Codemasters未来将裁员。Eurogamer援引消息人士说法称，Codemasters总部品牌和IT部门有员工将面临裁员危险，但负责《F1》系列游戏开发的伯明翰团队不受影响。此外，《起点》(Grid)和《尘埃》(Dirt)系列游戏研发团队的程序员和制作成员职位安全，但设计师和美术岗位职员也将有可能受裁员事件波及。 报道称，Codemasters正对50名员工进行评估，将有可能裁掉其中的30余人(占公司员工总人数的6%)。而《尘埃》系列新作的研发有可能被推迟，原因是Codemasters尚未获得某些车型品牌的授权。
Codemasters成立于1986年，以开发赛车竞速类游戏闻名，但该公司对次世代游戏主机反应缓慢，到目前为止尚未推出任何一款面向PS4或Xbox One的游戏。
“随着Codemasters为应对市场变化调整战略方案，公司对现有架构进行了评估，未来将更专注于重要性较高的领域，并减少对重要性相对较低的领域的资源投入。”Codemasters的一名发言人称。“少部分员工将面临裁员的风险。这一(裁员)提案不会影响公司现有项目的研发进度，也没有任何项目因此被取消。”
Codemasters成立于1986年，以开发赛车竞速类游戏闻名，但该公司对次世代游戏主机反应缓慢，到目前为止尚未推出任何一款面向PS4或Xbox One的游戏。