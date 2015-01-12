英国游戏公司Codemasters大裁员 6%员工或丢工

“随着Codemasters为应对市场变化调整战略方案，公司对现有架构进行了评估，未来将更专注于重要性较高的领域，并减少对重要性相对较低的领域的资源投入。”Codemasters的一名发言人称。“少部分员工将面临裁员的风险。这一(裁员)提案不会影响公司现有项目的研发进度，也没有任何项目因此被取消。”

Codemasters成立于1986年，以开发赛车竞速类游戏闻名，但该公司对次世代游戏主机反应缓慢，到目前为止尚未推出任何一款面向PS4或Xbox One的游戏。

