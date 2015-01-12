海尔联想早已不能代表中国公司

阿里巴巴上市不到两个月即超过中石油和中移动成为中国在美上市企业中市值最高企业。在此之前，阿里巴巴已在电子商务领域傲视群雄，先是B2B领域独领风骚，进而用淘宝、天猫与eBay、亚马逊比肩，与此同时，在掌舵者马云的布局中，支付宝、余额宝等创新举措不穷。
阿里巴巴是独特的，只有在中国独特的市场环境下才能培育出如此巨大的电子商务市场，进而诞生阿里巴巴这类巨型企业。阿里巴巴改变了中国，它独特的商业模式也在改变着世界。阿里巴巴稳健发展的话，它有望在2020年超过英、美、日、德、法等国电子商务交易额的总和，这一前景是惊人的。
中国的腾讯帝国也是独特的，一家以企鹅为标识的企业市值突破1.1万亿港币，它几乎垄断了中国人的连接及交往方式。联想集团也有着它的独特性和代表性，2013年，联想集团坐上全球PC第一把交椅。短短30年时间，它从一家毫不起眼的计算机代理商成长为全球PC第一强企业。华为更被诩为中国高科技领域的旗帜型公司。
这些公司都是独一无二的，这也意味着它们的创建者们是独特的。苏宁云商的创始人张近东、海尔集团的创始人张瑞敏、TCL集团的创始人李东生、万向集团创始人鲁冠球、百度创始人李彦宏、新奥集团创始人王玉锁……
这些中国公司及中国的创业者们共铸着属于中国的21世纪。
提起中国企业家，联想创始人柳传志、华为创始人任正非、海尔创始人张瑞敏被视为商界三教父。柳、任、张三者的创业路径是不一样的。张瑞敏作为空降人才，因前几任厂长都不能挽救青岛电冰箱厂的颓势，张瑞敏恰是当时青岛市最重要引进项目电冰箱生产线的牵头人，便顺势成为接管者。这可是一家“大企业”，即便公司亏损连连，不断有人员流失，张瑞敏接手时公司有600多人。
柳传志创业，是在中科院计算机所面临困境，需自寻出路，开辟经济效益的大背景，在计算机所领导的各项优惠政策下，不安分地倒卖起计算机相关器件开始的。1984年创业之后，在计算机所几乎无事可干的柳传志，终于名正言顺大干起来，且带动起好多不安于现状的科学家一块干。有钱赚，有荣耀感。这让柳传志找到了兴奋点，开始憧憬无限的未来。
张瑞敏和柳传志走背靠集体，走上创业之路，任正非则完全是民办企业的路子。1987年，任正非以2万元创立华为，其进入通讯业的切入点是代理一款电话交换机。不过30多年后，任正非被美国政府点名为有极深政府背景的公司，一直被禁止入美。而张与柳的公司几乎没有类似限制，都收购有美国知名公司。
这便是商业的有趣之处。国资或是民资公司的划分不仅有资本的不同，也会因产品的不同，甚至是管理透明度的不同而有不同的划分。可见商业事细解起来，都能无限复杂。
比较起来，海尔的起步比联想高，联想的起步又比华为高。20世纪80年代中国大地上，最畅销的是以电冰箱、洗衣机为代表的家电产品。日本和德国的有关企业是中国的学习榜样，当时由政府部门主导从这些先进地区先进公司，引进先进技术。所谓以市场换技术，主要针对这一产业而实施开。海尔的创业直接源于此。
张瑞敏儒雅，柳传志圆通，任正非狼性。柳传志的教父气质更浓，更高调。张瑞敏喜欢在企业内部刊物上写文章，经常引经据典，用传统中华文化阐述管理智慧，学识渊博。柳传志经常能用老百姓的大实话讲出企业管理的大道理。任正非鼓动性极强，也可以说煽动性极强，愤怒时声色俱厉，动情时热泪盈眶。
这样的印象与他们的性格有关，还是与各自的业务有关系，还是与媒体的报道有关，或者与解读者的偏见有关，一时难以言明。最可靠的途径是，应该要到各自创业历程的事件中，企业发展脉络中寻找。
短短三十多年的中国企业发展史，柳、任、张已被视作“旧世界”的英雄。移动互联网的时代，大众谈得更多的是BAT格局，这是一个有B(百度)、A(阿里巴巴)、T(腾讯)主宰的世界。这三家巨型公司有技术、懂管理，拥有着世界级的影响力，占据着全球高科技的前端。当然，我们可以说，BAT也仅仅代表着中国现在的希望，代表中国未来希望的公司正在孵化，正在出壳。
小米公司，奇虎360集团及它们的创始人雷军、周鸿祎，也已有了巨人的模样。