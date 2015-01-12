海尔联想早已不能代表中国公司

柳传志创业，是在中科院计算机所面临困境，需自寻出路，开辟经济效益的大背景，在计算机所领导的各项优惠政策下，不安分地倒卖起计算机相关器件开始的。1984年创业之后，在计算机所几乎无事可干的柳传志，终于名正言顺大干起来，且带动起好多不安于现状的科学家一块干。有钱赚，有荣耀感。这让柳传志找到了兴奋点，开始憧憬无限的未来。

张瑞敏和柳传志走背靠集体，走上创业之路，任正非则完全是民办企业的路子。1987年，任正非以2万元创立华为，其进入通讯业的切入点是代理一款电话交换机。不过30多年后，任正非被美国政府点名为有极深政府背景的公司，一直被禁止入美。而张与柳的公司几乎没有类似限制，都收购有美国知名公司。

这便是商业的有趣之处。国资或是民资公司的划分不仅有资本的不同，也会因产品的不同，甚至是管理透明度的不同而有不同的划分。可见商业事细解起来，都能无限复杂。

比较起来，海尔的起步比联想高，联想的起步又比华为高。20世纪80年代中国大地上，最畅销的是以电冰箱、洗衣机为代表的家电产品。日本和德国的有关企业是中国的学习榜样，当时由政府部门主导从这些先进地区先进公司，引进先进技术。所谓以市场换技术，主要针对这一产业而实施开。海尔的创业直接源于此。

张瑞敏儒雅，柳传志圆通，任正非狼性。柳传志的教父气质更浓，更高调。张瑞敏喜欢在企业内部刊物上写文章，经常引经据典，用传统中华文化阐述管理智慧，学识渊博。柳传志经常能用老百姓的大实话讲出企业管理的大道理。任正非鼓动性极强，也可以说煽动性极强，愤怒时声色俱厉，动情时热泪盈眶。

这样的印象与他们的性格有关，还是与各自的业务有关系，还是与媒体的报道有关，或者与解读者的偏见有关，一时难以言明。最可靠的途径是，应该要到各自创业历程的事件中，企业发展脉络中寻找。

短短三十多年的中国企业发展史，柳、任、张已被视作“旧世界”的英雄。移动互联网的时代，大众谈得更多的是BAT格局，这是一个有B(百度)、A(阿里巴巴)、T(腾讯)主宰的世界。这三家巨型公司有技术、懂管理，拥有着世界级的影响力，占据着全球高科技的前端。当然，我们可以说，BAT也仅仅代表着中国现在的希望，代表中国未来希望的公司正在孵化，正在出壳。

小米公司，奇虎360集团及它们的创始人雷军、周鸿祎，也已有了巨人的模样。

