当下欧洲、日本担忧通缩，但是，对于通缩从何开始、何时结束、当中如何运行，全球并没有经济学家能够给予一个路线图。以下为吴东华，知名经济学家对全球经济的分析图，笔者作为欧美元预测领先专家和世界经济学家，可以为国内各界来绘画全球经济通缩10步路线图。

内容如下：

全球经济通缩的头在哪？

由于2014年上半年，欧洲经济不景气，日本经济也不景气，所以日欧在石油价格崩盘之前就已经通缩，这就是全球通缩的头，这是第一步。

全球经济通缩过去如何运行？

第二步，2014年由于石油价格的崩盘，导致全球制造业、物流业、航空业、海运业的成本下降，不仅让日欧经济进一步通缩，而且还让一批新的国家走向通缩，也即通缩国家数量的扩大了。

第三步，北约的东扩引发俄罗斯对乌克兰的较量，随后引发欧美与俄罗斯的相互经济制裁战，结果造成自相残杀，经济走向衰退，引发欧洲，美国、俄罗斯经济受到伤害，通缩程度和范围进一步扩大。

第四步，希腊反对派在大选放言，如果对希腊采取紧缩财政政策，希腊会采取毁约、赖账，一下子击中欧元区的要害部位，欧元大跌，击穿1.2的前底，无形中推高了美元指数，通缩被进一步推动。

第五步，新年开始，英国要提早进行就退出欧盟进行公投，让欧元持有者人心惶惶，欧洲资金弃股入主权国债，如法国、德国等。欧元被迫承压，美元被迫升值，通缩被迫向深度推进一步。

第六步，由于第四步、第五步导致美元被动推升，结果，非美货币被迫贬值，全球资金一下子发生流动性紧缩。很明显，从日美的物价紧缩就增加到全球流动性紧缩了。

全球经济通缩将来如何运行？

第七步，接下来，希腊与欧元区主管机构的讨价还价拉锯战，英国与欧盟主管机构的讨价还价拉锯战，每一次都会推动欧元贬值，结果美元被迫每一次升值，非美货币被迫每一次贬值，结果全球流动性被迫每一次收紧。

第八步，美国页岩油被拖累，一旦美国出现负面经济重大新闻，会让全球股市下跌，美元升值，欧元等非美元货币被迫贬值，结果引发全球资金离开股市，造成全球资本市场流动性紧缩。如此，全球经济紧缩演变成三轨了，即物价、全球资金、股市。

第九步，随着全球股市大量走熊，全球货币大量贬值而且发生贬值创下本世纪以来的最大局面，全球经济进入衰退的冬天。银行不肯贷款，留资金自保，银行间不肯借贷，企业因销售困难、库存太多，也不愿信贷，结果我们发现银行资金紧缩，如此，全球经济同时就走到四轨同时存在了。

全球经济通缩的尾在哪？

笔者认为，由于一部分资金进入石油期货进行做多，随着石油期货价格的走低，抄底资金越来越多，但是石油期货盘子不大，容易被拎起来。一旦石油期货触底反弹，那么，沙特也压低不了油价了，油价步步涨价，就算沙特扩产也捂不住石油期货上涨的牛头了，于是美元走软，欧元走强，全球从通缩转变成通胀了。很明显，石油期货抬头，就表明全球经济通缩结束。

但是，在石油期货抬头之前，有一段酝酿的序曲，即石油期货价格连续下跌趋缓走平，这一过程就是全球经济通缩的尾。整个通缩之尾，是全球经济通缩的第十步。

从时间窗口来看，6月份就是全球经济通缩的尾声了，欧元基本见底到1，美元指数升值基本见顶到102附近了。由于石油期货是先行指标，欧美院趋势是后行指标，只要石油期货反弹，就意味着美元的走软、欧元的走强，但是不排除反弹后的下跌，这些仍然是全球经济通缩的尾声。只有石油期货再度反弹并且高于前一个反弹高位，才是告别全球通缩尾声的信号和确认依据。

综上所述，笔者认为，全球经济通缩头、尾加上中间8步，总共是10步，目前运行到第五步，迈入第六步，还有四步要到6月才能全部走完。