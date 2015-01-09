Facebook收购视频技术创业公司QuickFire

Facebook刚刚收购了视频技术创业公司QuickFire Network，但并未披露具体金额。

QuickFire Networks CEO克雷格·Y·李（Craig Y. Lee）在该公司的官方网站上宣布了这笔并购，他写道：“QuickFireNetworks创立的前提是，当今的网络基础设施不足以在不损失视频质量的情况下支持大规模的视频消费。”

QuickFire的技术可以降低观看网络视频的带宽需求，却不会牺牲视频品质。

Facebook平均每天的视频观看量超过10亿次，所以，他们想为用户提供高品质的视频体验便在情理之中。

该公司1月7日发布博文，阐述了视频发展方向的转变对内容制作者的意义，并着重强调了视频已经成为该平台不可或缺的组成部分。

Facebook指出，至少每天访问Facebook一次的美国人，每天至少会观看一段视频。另外，Facebook全球用户人均视频帖子数一年内增长75%，美国用户人均视频帖子数增长94%。

QuickFire可以帮助Facebook促进视频消费量，并支持该平台在新兴市场推出更多视频，那里的网速通常较慢。

作为该收购的一部分，QuickFire的一批关键员工将加盟Facebook。

