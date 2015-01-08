Twitter CEO科斯特洛正在疯狂抛售公司股票

美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，Twitter CEO迪克·科斯特洛（DickCostolo）本月初抛售了140,352股Twitter股票，变现近510万美元股票。

这不是科斯特洛最近首次抛售Twitter股票。在2014年11月和12月，他已经抛售了50多万股，包括他的家族信托持有的所有股票。

这意味着他从去年11月至今已经累计抛售了2500多万美元Twitter股票。

最近的文件显示，科斯特洛的最新抛售发生在1月2日和1月5日两天。他似乎同时行使了一些股票期权，但仍然持有逾81万股Twitter股票。如果将所有未行使的期权包含在内，科斯特洛持有的Twitter股票总数约为900万股。

此次股票抛售行为正值科斯特洛的危急时刻。之前已经有多名投资者呼吁他下台，甚至有一家大股东说：“他不应该继续领导Twitter了。”

Twitter股票本周三下跌3.8%，报收于37.28美元。而由于雅虎前临时CEO罗斯·莱文索恩（RossLevinsohn）认为Twitter应当收购雅虎核心媒体业务，推动该股前一天大涨约7%。

Twitter发言人说：“科斯特洛此次抛售是根据他去年夏天制定的计划实施的，他抛售的股票在其Twitter持股中占比不足10%。”

