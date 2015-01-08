奥巴马：低油价不会一直持续

美国总统奥巴马日前警告美国消费者，油价不会长期这么低，应该明智地利用低油价降低成本产生的节余。面对新兴市场石油需求不断增加，美国的能源政策应保持明智。

本周底特律当地媒体Detroit News报导，奥巴马接受采访时说：“我极力建议，美国消费者仍要考虑怎样节约能源方面的支出，因为节能对环境、对家庭收支都有好处，如果重拾旧习，突然汽油价格又回涨到(每加仑)3.5美元，你就不会那么开心了。”奥巴马还建议美国人适当储蓄，或者买那种汽油价格上涨以后仍可以派上用场的器具。

Business Insider援引媒体评论称，奥巴马以上讲话是在提醒消费者，不会永远有低油价的好日子，可能要存些钱，或者最好买辆新车或是新家电。

另外，奥巴马还向Detroit News表示，长期来看，中国和印度这类新兴市场国家的石油需求将继续增加，美国仍需要“明智的”能源政策。

由于美国页岩油产量持续增长，石油输出国组织(OPEC)保持生产目标不减产，去年下半年国际油价跌约50%，美国国内汽油价格相应下跌。本月5日路透报道称，截至今年年初，美国全国汽油均价同比大跌34%，许多地区已经跌破每加仑2美元。

昨日国际基准油价布伦特原油价格六年来首次跌破每桶50美元，美国基准油价WTI原油价格跌破每桶47美元。实时追踪美国数据的GasBuddy预计，今年全年美国汽油均价为每加仑2.642美元。CNBC报道称，这将是2009年以来最低的年度汽油均价。

