美联储会议纪要无甚影响 金价小幅回落稳于1210上方

此次美联储FOMC会议纪要符合会后的声明，纪要显示，对于美联储升息的时间点，美联储官员认为4月份之前利率不大可能上升，大多数与会者认为，“耐心”一词表明FOMC可能不会再未来几次会议上启动利率正常化，耐心意味着“未来两次会议”不加息，FOMC认为“耐心”指引可以提供更大的政策灵活性。美联储还强调首次加息时间将取决于新的经济数据。

会议记录还指出，多数与会委员认为倾向使用‘耐心’的措辞表明FOMC可能至少不会在未来几次政策会议上开始利率正常化进程。FOMC在声明中提及之前的升息指引目的是避免新的措辞被错误地解读为政策意图发生改变。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的金属交易主管Tai Wong认为，会议纪要没有带来什么影响。

Wong说：“早上市场有一些清仓，此后就很稳定。”

丰业银行(ScotiaMocatta)的技术分析师们表示，短期金价上行的阻力为1220美元/盎司，如果能够收高于这一水平，则市场将关注进一步的上涨，后市目标1250美元/盎司。

周三美元对一揽子货币上涨约0.6%，接近9年最高水平，施压于黄金.

在 美联储的会议纪要发布之后，接下去市场的热点就是本周五将要发布的12月美国非农数据。

此外，周三发布的数据显示，欧元区12月调和消费者物价指数年率-0.2%，萎缩幅度低于预期的0.1%，欧元区陷入通缩。

北京时间06:21，现货黄金报价1210.9美元/盎司。

