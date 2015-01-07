揭北大方正CEO复杂外网 亲属持股20多家企业

2014年1月5日晚，北大方正下属多家上市公司陆续发布公告称魏新、李友、余丽已于1月4日应相关部门要求协助调查。同日晚间，北大方正集团通报了对相应人事任免调整。《中国经营报》记者获得的大量资料显示，本次“协助调查”中的李友，除其广为人知的“郑航系”外，更存在一张复杂的外部网络，该网络以其家人持股的20多家境外企业为核心，外延极广。

上述材料显示，部分企业又有英属维京群岛、开曼群岛注册企业持股，且其中部分企业股东为北大方正。错综复杂中，注册于香港的颐德资本管理有限公司(以下简称颐德资本)颇为显眼，其在整个外网中亦处核心区。

截至本报记者发稿时止，有关部门尚无更多信息被公布。

亲属持股20多家企业

记者获得的有关资料显示，在新加坡注册的M&C HOLDINGS PTE. LTD是目前可见最早的“外网”企业，李友之妻王超园在1998年11月至1999年12月间担任该企业董事，王在新加坡任董事的第二家企业则自2006年2月始，她还是家名为ADVANTECH INTERNATIONAL(S) PTE.LTD企业的股东。

对于上述两家企业，王之外是否仍有其他人，目前尚无确切消息。不过，王超园在香港Credit Susie Investments Holding Limited 则是董事。这家疑有人名“苏西”(Susie)的企业，与前两家企业一样，鲜有公开信息。

资料显示，在香港，李友的女儿李欣雨在一家名为R&A Bathroom Manufacturer Alliance Limited担任董事。公开信息显示，该企业成立于2006年，其主要业务为出口卫生洁具，与位于山东德州的山东盛源家具有限公司存在战略合作，后者则在不久前被列入全国失信被执行人名单。

此外，有关资料还显示，李友的另一个女儿李茜，在四家新加坡企业担任董事或股东。其中2004年至2005年期间担任新加坡JIE ASIA EDUCATION DEVELOPMENT PTE.LTD的股东、董事；2011年起担任MEJGA GREENENERGY PTE.LTD 股东、董事；同年9月开始担任TECRON PIPING SYSTEMS PTE.LTD董事；她还是1000MILES EDUCATION DEVELOPMENT PTE.LTD的股东(该公司官网介绍，其主要提供大陆学生赴海外游学夏令营等服务)。据其他身份类信息，李茜长期居住于新加坡，并有金融类投资行为。上述企业信息亦经本报记者在公开渠道查实。

记者目前掌握的材料显示，李友妻女三人与13家境外企业存在直接联系。材料指称，李友的兄弟、北大方正副总裁李国军，在15家香港注册企业担任董事。不过李国军的另一家企业，却可能是这一外部企业网络的核心——注册于香港的颐德资本，李国军和李友均担任董事，这家企业将“内网企业”与“外网企业”贯穿的重要“通道”。

早在2011年，有媒体便将郑航系进行了全面梳理。据公开报道，李友在1982年考入郑州航空工业管理学院后，曾因病休学一年，这让他对该校1985和1986届毕业生中均有同学友人，其中王超园、余丽、方中华、郝丽敏、赵寿文等人均为同学，而这些人在李友离开河南省审计厅后，多追随李友，后期更在北大方正一系列兼并中出现在涉及企业中，有些则进入北大方正及下属企业担任要职。

2014年末的实名举报则指出李及其家属获益近百亿。

“外网”核心颐德？

从有关信息看，颐德资本显然是这张巨大外网的核心。周育蔚、周昀生和郑福双则是这一核心“固本”及向外延伸的关键。此前媒体公开报道称，周育蔚、周昀生系兄弟关系。

知情人称，颐德资本在这一网络中的结构位置关键。记者获得的有关资料显示，这家唯一由李友直接出面任职的企业，其中李友之女李茜持股5%，兄弟李国军持股15%，并于2013年10月出任董事，周氏兄弟则各持股20%、赵亚男(曾在方正证券担任财务总监)持股10%。相关材料则显示，北大方正持股30%。不过在这之前，两家注册于英属维京群岛的企业曾分别持股15%和11.2%，其中一家企业董事名字显示疑为华人。但2014年10月后二者撤出。

1月6日晚，本报记者通过电话联系北大方正新任董事长黄桂田求证北大方正参股颐德资本一事。截至发稿时止，黄桂田未予接听电话，亦未回复本报记者的求证短信。

公开资料显示，周氏兄弟除担任颐德资本方董事及股东外，二人还是台湾注册的仲谨股份有限公司、易飞王国际旅行社股份有限公司的董事长和董事。此外，周育蔚还是台湾Netrade负责人、易达科技财务顾问、仲谨资产管理股份有限公司总经理。周育蔚还曾担任台湾晶瑞公司负责人，但2004年该公司曾诉周挪用公款。周昀生则另担任着网灿科技股份有限公司董事长，还在两家香港企业担任董事，但两家企业分别于2012年5月和2014年5月解散。

与颐德资本另有密切关系的，则是香港上市公司北大资源董事郑福双，他担任唯一董事的亮智集团有限公司注册于英属维京群岛，该公司在2011年前则是颐德资本的股东。郑担任董事的香港注册公司Allone Sports Company Limited 则由注册于开曼群岛的China Digital Video当股东。据媒体公开报道，郑还是香港注册企业信泰投资有限公司的董事。

此外，本报记者检索发现，另有一些注册于香港及海外的企业与上述发生股份及人员关联，但其中有些已于2014年注销。

