美联储 FOMC会议纪要或凸显鹰鸽分歧，需密切关注

1月5日讯——美联储即将于本周三(1月7日)公布12月份公开市场委员会(FOMC)会议的会议纪要，美银美林认为，因12月份的利率决议被市场误解为鸽派，预计会议纪要也会被这样解读。从美联储前瞻性指引口吻和鹰鸽两派官员对声明的分歧中可以看出，官员们对利率声明存在较大分歧。

美银美林认为，美联储12月利率声明显示出委员们意见的不统一，这可以从美联储前瞻性指引口吻和鹰鸽两派官员对声明的不满中看出。会议纪要可能会向市场进一步揭示官员们分歧的程度，尤其是对2015年升息时间方面的分歧。

该行称，因为12月份的利率决议被市场误解为鸽派，预计会议纪要也会被这样解读。

目前的问题是，市场经常会回顾美联储主席耶伦新闻发布会的致辞，她的言论略有鹰派意味。考虑到12月会议前市场波动加大，美银美林预计美联储会讨论全球经济、政治风险和金融市场风险。如果上述风险未能在会议纪要中体现，该行认为这样的纪要将是非常鹰派的。

美银美林表示，美联储在利率声明中保留了“相当长一段时间”的陈述，但是增加了对加息保持“耐心”的描述，这体现了委员会对前瞻性指引的分歧。然而，将二者同等对待显示出美联储害怕金融市场在加息预期坐实的情况下出现过大波动。因此，预计这样的意见分化会在会议纪要中得到进一步传达，官员对升息条件的讨论也值得注意。

美银美林提醒道，鉴于2015年美联储官员整体倾向于鸽派，如果美联储出现了较为鹰派的措辞，投资者应该给予特别留意。

