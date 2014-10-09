美联储9月FOMC会议纪要

周三，美联储9月FOMC会议纪要显示，改变前瞻指引被认为是美联储沟通方面面临挑战，大多与会者希望能澄清，前瞻指引是依赖数据而定的。会议纪要提及全球经济减速是美国经济前景面临的风险之一。美元急跌，黄金急涨。

美联储官员们认为，全球经济减速是美国经济面临的风险之一。

FOMC认为当前某些进展可能对金融稳定性构成威胁。

美联储认为美元走强兑对出口何美国经济有负面影响。

一个地区的银行家们表示，他们放松了发放贷款的条款和条件，以同其它贷款发放机构竞争；不过他们没有发放风险更大的贷款。与会者注意到金融市场中的某些新发展可能在未来对金融稳定性构成威胁，包括杠杆贷款标准恶化、股市估值扭曲、信用利差缩小。

在美联储会议期间，美元继续上升，特别是兑欧元、日元和英镑。一些与会者担心，欧元区经济增速和通胀持续不及预期可能令美元进一步升值，这对美国出口有负面影响。几位与会者补充称，中国和日本经济增速放缓、中东局势难以预料、乌克兰危机都可能带来类似风险。两位与会者指出，美元升值可能令通胀朝美联储2%的目标前进速度更缓慢。

一些与会者认为，从风险管理角度考虑，当前前瞻指引是合适的。当前前瞻指引表明，美联储愿意等待更多持续进步的证据，在加息问题上会表现得耐心。在他们看来，经济下行的成本大于经济过热的成本。如果届时经济过热，可以迅速撤出宽松政策，这比经济下行后增加刺激要更妥当。数位与会者还指出，修改前瞻指引可能被误解为货币政策立场的根本转变，那可能会导致金融环境意外收紧。

“美联储通讯社”评论称，对全球经济的担忧，以及美元走强对反通货膨胀的影响将使美联储官员迅速加息的步伐暂停。

《金融时报》评论称，美联储进退两难，既不喜欢目前的前瞻指引，但又找不到不暗示紧缩货币政策的替代选择，这意味着美联储有可能将“相当长一段时间”的措施保留到下次会议过后。