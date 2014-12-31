俄大使：俄罗斯不需要中国援助

“俄罗斯不要中国的援助，而是中国的支持”“俄罗斯做为一个世界玩家，不是‘二流国家’”“卢布下跌给俄罗斯人带来痛苦，但没有导致社会不满和动荡”。12月25日，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在接受《环球时报》记者专访时，回答得十分肯定。杰尼索夫不仅用数据说话，还在采访中时而用中文说出“百花齐放”“国不以利为利，以义为利也”，甚至讲述中国人近期去俄罗斯采购的细节。杰尼索夫说，俄罗斯经济困境就像是一个人感冒了，会比平时难受一点，但只要好好治疗，感冒早晚会好的。他还坚信保持国家独立主权的俄罗斯，不会让颜色革命成功上演。

俄是世界玩家，不是”二流国家”

环球时报：中国读者很关心，俄罗斯经济正在发生什么？西方在谈论“卢布的崩溃”，甚至“俄罗斯经济的崩溃”，对这些您怎么看？

杰尼索夫：我认为，俄罗斯经济，特别是金融体系正经历很困难的一刻，但这些困难都将过去。如果假定俄经济下滑来自卢布下跌，那么，现在这些问题已不再尖锐，因为卢布的形势已经好转。我们感觉不到西方经济学家所说的经济崩溃。2014年前10个月，俄经济增长率虽不到1%，但还是在增长；今年前10个月，俄外贸顺差比较大，达到1500亿美元；俄专家预测，2014年财政预算顺差占GDP的2%。2014年俄罗斯经济发展一大特点是，农业增长较快，今年俄粮食丰收，可以出口3000万吨粮食。

同时，我们必须承认俄罗斯经济面临重大危机，这个危机与市场行情无关，是系统性的危机。首先是经济结构问题。长期以来，俄罗斯无法调整经济结构，经济增长主要靠油气输出。尽管俄罗斯对能源依赖性较强，但还不会造成大规模的危机，现在国际油价下降，但俄经济尚可。而且，世界上很多国家的经济都会出现波浪式发展。俄正经历下滑阶段，在地缘政治方面也遭遇挑战。这就像是一个人感冒了，会比平时难受一点，但还能过得去，只要好好治疗，感冒早晚会好的。有两年的时间，俄罗斯经济就能克服现在的困难。

环球时报：普京2011年任总理时曾说过，俄罗斯要在10年内进入世界经济前五强。还有希望吗？

杰尼索夫：世界经济排名是相对的。比如一个月前，俄GDP可处世界第六、第七位，因为最近卢布下跌，俄罗斯的GDP一下子就跌到第15位。现在卢布出现反弹，让俄罗斯经济一下再恢复到第六、第七位有点难，但目前处在第八、第九位没有问题。我认为，无论情况如何变化，俄罗斯有能力和资源保持世界领先经济体的地位。2011年普京任总理时提出的十年经济目标可以完成。记得上世纪80年代，中国提出到世纪末实现经济翻两番，当时有人认为不可能，但中国实现了。

环球时报：每当俄经济发展遇到问题，或因西方制裁受到影响时，就有人说俄罗斯只是个“二流国家”。您怎么看这样的说法？

杰尼索夫：俄罗斯正经历困难时期，面对的国际石油市场、地缘政治等都很复杂，但我可以举出很多这个国家克服困难的时期。而且，21世纪初，很多国家的经济都处于困难阶段。我认为，俄罗斯做为一个世界玩家，不是“二流国家”。在应对西方制裁和施压方面，俄罗斯是一个硬度和强度都很好的国家。俄罗斯被制裁或被压制，是因为俄罗斯有独立的保卫国家主权的对外政策。无论怎么看，俄罗斯都是世界面积最大、欧洲人口最多、市场前景很好的国家。