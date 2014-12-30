股东范冰冰的商业企图

欲戴皇冠，必承其重。”12月28日下午，电视剧《武媚娘传奇》紧急停播后，该剧主演兼出品方之一的范冰冰在微博上敲下了这八个字。

这八个字恰当地“勾连”了这部热播剧的戏里戏外。戏里，范冰冰扮演的武则天走上了皇位；戏外，该剧首播以2.46的收视率，创下了电视剧史上开播最高收视纪录。

但这并不是范冰冰想要的全部“皇冠”。

12月31日，《武媚娘传奇》的主投资方唐德影视将上会，如果一切顺利，持股近129万股（持股2.15%）的范冰冰将再摘下一顶 “资本皇冠”。

这才是范冰冰成为“范爷”的关键。电视剧背后的资本江湖，在《武媚娘传奇》停播后沸腾了。

年终档竞争激烈

唐德影视负责人在杭州等地奔波时，热播的《武媚娘传奇》遇到了一些小麻烦。

12月27日晚，芒果台官方微博“青春剧透社”宣布，自28日起暂停播出《武媚娘传奇》，从2015年1月1日19:30开始继续播出。

虽说官方明确停播原因是技术问题，但这一消息还是引发了热议。

凭借高颜值、华丽服饰以及勾心斗角的剧情，《武媚娘传奇》自开播起就成为舆论焦点。其中，剧中女演员服装连连被批“尺度太大”。因此，此番该剧突然被停播，人们更愿意相信原因是“疑似是尺度大，遭受相关主管部门审核”。

不过，业内人士对本报透露，该剧被叫停其实是因为湖南卫视古装剧的播出配额不足导致。

根据广电总局对于古装剧的限令，卫视黄金时间段播出的古装剧不得超过总额的15%，按照每天三集的播出量，古装剧总额约125集左右，《武媚娘传奇》因为提档而导致配额不足。

“这属于电视台正常的调整，也不是什么先例，并不奇怪。”该剧其中一家投资方的相关负责人对《第一财经日报》记者表示。

伴随着猛烈的吐槽，《武媚娘传奇》收视率却一路高歌猛进。21日首播当日，该剧在CSM30城市网收视率达2.46，市场份额6.15，排名第一。

公开数据显示，今年上半年收视率最高的电视剧《宫锁连城》平均收视率仅1.573，当年大火的《甄嬛传》和《步步惊心》收视率也未过2。

不过，《武媚娘传奇》要想创造湖南卫视《宫》、《回家的诱惑》破5的收视奇迹，就没那么容易了。

运作过多部影视剧的制片人王璐分析，年终档电视剧竞争非常激烈。《武媚娘传奇》之后，孙红雷、海清主演的《二炮手》在东方卫视等四个卫视台播出，陈宝国、冯远征主演的《老农民》也强势开播，再加之《鹿鼎记》等大剧，势必会平分一些《武媚娘传奇》的收视份额。

3亿投资如何回本？

公开说法显示，《武媚娘传奇》总投资高达3亿元，知情人士对本报确认，应该在这个数字上下。

该片出品方有三家，分别为唐德影视、范冰冰工作室以及中影集团。

唐德影视招股书说明书显示，2011年9月17日，唐德影视与恒大影视文化签订《武媚娘传奇》联合摄制协议书，双方合作拍摄该剧，唐德影视投资比例为40%，恒大投资比例为60%。

2014年3月11日，唐德影视与恒大影视签订《武媚娘传奇》联合摄制协议书之补充协议，内容显示，鉴于该剧投资额发生重大变化，自协议生效之日起，原协议双方合作模式调整为固定收益回报方式，恒大影视承担投资额为720万元，由唐德影视在2015年3月31日前将恒大影视已支付的投资款720万元及固定收益款（以投资款的40%计）288万元一次性支付给恒大影视，恒大影视收到上述款项后，除享有该剧署名权外，不再享受该剧其他任何版权及经济收益。

2012年，唐德影视与中影北视签订合作合同书，中影北视投资10%；2013年，双方再次签订补充协议书，中影北视投资占30%，唐德影视占70%。

高额投资使得整部剧制作极为精良：大大小小的拍摄场景近千个，其中大规模场景有380个左右；剧组在横店影视城最多曾动用群众演员900多人；演员服装总计3000套左右，仅范冰冰一人就有260套，最贵一套价值高达几十万元。

那么问题来了，如此不惜成本的制作，最后到底能赚多少？

本报记者了解到，在销售上，该剧出品方并未选择四家卫视联播，而是以提前预售的方式选择与湖南卫视（独播平台）合作，销售价格为每集250万元。

圈内人士计算，若加上两轮销售给浙江卫视的费用，《武媚娘传奇》（上下）80集刚刚收回成本。

此外，与湖南卫视具有同步播出权的乐视网以资源合作等方式，获得该剧网络版权，并取得了分销权利。再加之与剧情同步的官方手游的开发与上架，《武媚娘传奇》的收益虽谈不上颇丰，但盈利是肯定的。

股东“范爷”的压力

其实，近几年中国电视剧市场行情并不算最好。

业内人士表示，《武媚娘传奇》250万一集的价格并非近几年最高值。此前《辣妈正传》等剧每集销售曾高达400万~500万元。

另一方面，网络版权销售价格也在逐年降低。

2007年~2011年，我国单集电视剧网络版权价快速上升，由2007年的3000~5000元增加到2011年的几十万，最高超过100万元。

2012年，网络版权先跌后涨，一线精品剧价格从年初的100万以上跌到年中的20万~30万元，年底略回升到50万~80万元。

2013年，网络版权销售市场虽有所下降，但总体还算稳定。因此，“电视剧的主要销售市场还是电视台。”王璐认为。

根据相关产业报告，每年电视台播出的电视剧约为7000~8000集，其中仅3000~4000集进入黄金时段播出。

“测算下来，只有20%的电视剧能在黄金时段播出。如果按每集最低投入100万元计算，超过80亿元的资金被浪费了。”一名独立影视剧发行人认为。

在这样的市场环境下，或将成为上市公司股东的范冰冰的压力并不小。

根据唐德影视招股说明书，该公司有电视剧、电影、艺人经纪、影视剧后期制作等几大业务板块，但电视剧业务依旧是其主要收入来源。以今年上半年为例，电视剧业务收入占到了97.99%的绝对比例。

不过，上述一投资方负责人认为， “精品剧市场还是供不应求的。”

根据CSM统计，2009年~2012年，全国80个城市全天全年播出的新剧数量在逐年增加，但增长速度呈下降趋势，这也从侧面佐证了电视剧播出市场容量有一定限度，但对优质剧仍然供不应求。

王璐也持相同观点，她认为，现在电视台广告收入增长放缓，对购买电视剧的态度谨慎，一方面在压缩中低档电视剧份额，另一方面对精品剧的需求在持续增加。”

在这样的市场中，像唐德影视这样具备优秀精品剧制作能力和强大发行能力的电视剧龙头企业，依然有稳步扩张的空间。

这也预示着，股东范冰冰将依旧忙碌。

唐德影视招股说明书显示，在其2011年~2013年艺人经纪业务中，范冰冰可谓绝对主力。2013年，范冰冰个人所带来的经纪收入就占到了71.20%。

毕竟，“范爷”也不是那么好当的。