大宗商品投资回报分化严重：咖啡领涨 原油领跌

2014年大宗商品的投资收益出现严重分化，从年度整体情况来看，咖啡价格出现大幅上涨，而原油价格在上半年创出新高之后，下半年则开启大幅下调过程。截至12月24日，原油价格与年初价格相比，跌幅超过40%。

在整个大宗商品市场，原油领跌，而棉花、燃料油、铁矿石的跌幅同样很大，涨幅较大的品种则是咖啡、铂金、活牲口和原糖。

无论是原油还是咖啡，供需关系是影响大宗商品价格的关键因素。今年以来，全球最大的咖啡豆出口地巴西受到数十年罕见的干旱影响，多家机构预计巴西咖啡豆收成将创三年新低，供给下降导致咖啡价格随之高涨，成为大宗商品之中少有的高回报投资的品种。

今年6月底以来，原油价格创出新高之后，即开启下跌过程。而石油输出国组织(OPEC)在11月底的不减产并将维持3000万桶/日的原油产量的决定加速了原油市场的波动，使原油价格在短短半个月的时间内跌幅超过20%。

除了OPEC不减产以及美元走强之外，促使国际油价跌破60美元的原因还包括美国页岩油产量的大幅增加、产油国之间的价格战、全球原油需求疲软以及地缘政治风险退散等。

OPEC拒绝减产的冲击加速资金从原油市场流出。据机构测算，从6月份至今，国际原油市场资金流出量接近200亿美元。

全球经济的放缓导致对原油的需求下滑，也不断施压原油价格。国际能源署(IEA)近日在其月度石油市场报告中将2015年全球石油日需求增量下调23万桶/日至90万桶/日，这也是IEA五个月来第四次下调2015年展望。

2015年原油价格似乎依然不乐观。IEA认为，OPEC国家的石油库存到2015年中可能达到创纪录的水平，而OPEC以外国家的原油产量将增加130万桶/天，至5780万桶/天。

作为大宗商品的最后堡垒，原油市场的下跌直接带动了众多大宗商品价格的下跌。黄金、铁矿石和基本金属等商品价格近期均出现下滑趋势。包括食品、能源、金属等19种大宗商品在内的汤森路透/核心大宗商品CRB指数从6月底至今跌幅明显。

不过，原油的底部似乎正在形成，法兴银行预计，2015年布伦特原油均价为70美元/桶。

与此同时，美国商务部本周二公布的数据显示，美国三季度GDP终值年化季率增长5.0%，好于预期的增长4.3%，并创下11年来最佳，前值增长3.9%。

美国数据公布后，美元指数强势上涨，并迅速突破90，美元的强势上涨也引发了市场对于以美元计价的大宗商品价格的担忧。

就贵金属市场而言，强劲的美国数据刺激美国股市大涨，但黄金和白银价格则持续走低，基本金属铜、镍等均持续走软。就贵金属今年以来的表现而言，在经历了2013年的持续大跌之后，2014年的黄金价格不温不火，年末价格较年初基本持平。