2015宏调改革预判：货币政策走向存分歧

中央经济工作会议指出，努力保持经济稳定增长，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

值得注意的是，针对积极的财政政策，本次会议特别提出“要有力度”，对于货币政策则特别提出“要更加注重松紧适度”。

中金公司研究部负责人梁红认为，中央经济工作会议后，未来宏观调控的不确定性减弱。虽然中央经济工作会议仍采用“积极的财政政策、稳健的货币政策”基调，但实质上已开始放松。

《财经国家周刊》记者采访发现，多数机构将“货币政策要更加注重松紧适度”解读为货币政策将从2014年偏紧的状态逐步放宽、操作也将更有弹性。包括申银万国、花旗银行等多个市场机构预测，2015年

很可能将出现两次甚至更多的降息，降低存款准备金率的可能性也在上升。

但政府人士的预期则略显保守。“货币政策稳健是大基调，全面放松的可能性不大。”国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁对记者表示。

一位接近决策层的人士认为，2014年11月的降息已经放出货币政策转松的信号，如果经济下行严重，“一年内顶多再降一次”。

与降息相比，降准可能是放宽货币政策更有可能选择的路径。货币政策将保持总量稳定，信贷资金将与今年持平。

上述人士同时指出，在西部一些有项目贷款需求的地区，可能会考虑放松目前的存贷比限制，从而满足地区经济增长的需要。

财政政策方面，“不仅要积极，还要更有作为”，该人士表示。例如，2015年中央的负债率可以适度提高，扩大地方政府债券自发自还试点。而中央财政的富余资金则可以用来加强环保、民生工程、重大基础设施建设，以及一带一路、长江经济带等区域建设，起到“稳增长”和优化经济结构的双重作用。

梁红预计，2015年财政赤字占GDP的比例将有所提高，达到2.3%。2013年财政赤字占GDP的比重为1.9%。

除货币政策与财政政策的布局外，加快推进改革也是2015年经济工作的重要内容。中央经济工作会议指出，要围绕解决发展面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点、又有利于长远制度安排的改革举措，继续抓好各项改革方案制定。

会议明列的改革举措包括加快行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资，等等。

上述接近决策层的人士认为，2015年有望落地的改革举措或将包括两方面。一是PPP（政府和社会资本合作模式）将成为改革热点，基础设施和公共服务领域将加速推进PPP模式；二是多部委正在联合研究制定混合所有制的改革措施，2015年势必推出包括顶层设计在内的一系列规划和实施细则。

