人民币即期汇率五连跌 两大投行一致看跌

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昨日亚市盘中，人民币对美元汇率最新下跌0.05%至6.2247，过去五天累计下挫0.56%，或将创出5月28日以来最长连跌纪录。而央行将人民币对美元汇率中间价调低0.02% 至6.1230，为12月9日以来最弱水平。即期汇率较中间价低1.6%。

东亚银行驻香港外汇分析师赖春梅表示，经济增速放缓对人民币短期前景不利，鉴于美元的强势，人民币可能跌至6.25。

高盛分析师在周一发布的一份报告中称，过去两年中国经济在第一季都较为疲弱。在增长疲弱、低通胀以及周边国家货币贬值(尤其是日元大幅贬值)的情况下，人民币贸易加权汇率的强势尤为显著。报告还指出，在恢复内、外部平衡之下，新兴市场货币疲势料延续至2015年。

