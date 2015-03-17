2月人民币实际有效汇率创历史新高

人民币有效汇率不断升值将会削弱中国出口竞争力，进而影响增长前景，而且这一影响可能将越来越明显

在人民币兑美元不断贬值的情况下，人民币实际有效汇率却出现明显升值趋势，持续创出历史新高。

3月17日，国际清算银行（BIS）公布的最新数据显示，2015年2月人民币实际有效汇率指数为130.37，环比上升1.29%，为连续第九个月上涨。1月人民币实际有效汇率指数为128.71。

数据同时显示，2月人民币名义有效汇率指数报123.58，环比上涨0.37%，同样为连续第九个月上涨并再创历史新高。

人民币名义有效汇率是人民币与中国所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响，就可以得到实际有效汇率。

央行副行长易纲此前表示，2014年以来美元是第一强，人民币在全世界是第二强，所以人民币实际有效汇率还是表现为升值。

2014年以来美元表现最强，当前美元指数已经超过100的整数关口，美元兑欧元的升值超过10%，对日元的升值超过11%，而人民币兑美元只波动了2%，人民币相对美元外的其它主要货币仍然较强。

2014年1月至今，人民币兑欧元月平均汇率升值了19.4%，兑日元月平均汇率升值了12.5%。

在此带动下，2014年人民币实际有效汇率全年涨幅为6.24%，人民币名义有效汇率全年涨幅为6.41%，2013年则为7.9%和7.2%。

瑞银集团认为，人民币相对一篮子货币的有效汇率不断升值将会削弱出口竞争力，进而影响增长前景，而且这一影响将越来越明显。

3月17日，商务部发言人沈丹阳在例行记者会上表示，欧元兑人民币大幅度贬值，加大了中国出口增长面临的压力，在欧元区市场，中国出口产品的价格优势在弱化，而在第三地市场，欧元贬值将刺激欧元区出口增长，使中国部分高附加值出口产品面临更加激烈的竞争。

就人民币兑美元而言，目前总体仍然表现为贬值趋势，今年以来，人民币兑美元中间价已经贬值了0.6%，即期汇率贬值了0.7%。

申万宏源(000166,问诊)预计，受美国近期强劲的数据影响，美元指数突破前期平台并快速走强，达到了2003 年以来的新高，短期来看人民币贬值压力依然较大。