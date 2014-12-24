美国经济步入康庄大道 金银承压下挫

数据公布后，美元指数再度升至八年新高，并突破90大关。其它市场方面，在美国强劲的经济数据支撑下，欧美股市纷纷收高，原油市场也因原油需求有望增加的预期而上涨，而基本金属黄金，白银和铜等则纷纷走软。

美国公布的众多经济数据好坏不一

纽约盘中，美国方面一共公布了八项重要的经济数据，这些数据总体表现好坏不一。其中，美国三季度GDP、FHFA房价指数和密歇根大学消费信心指数表现好于预期，而耐用品订单、里奇蒙德联储制造业指数、新屋销售、个人收入月率以及核心PCE物价指数表现略不及预期。

具体数据显示，表现好于预期的数据：

美国三季度实际GDP终值年化季率增长5.0%，为十一年来最快增速，预期增长4.3%；美国10月FHFA房价指数环比增长0.6%，预期增长0.3%；美国12月密歇根大学消费者信心指数终值93.6，创2007年1月份以来终值新高，预期93.5。

表现不及预期的数据：

美国11月耐用品订单月率降低0.7%，预期增长3.0%；美国12月里奇蒙德联储制造业指数7，预期8；美国11月新屋销售总数年化43.8万户，预期46万户；美国11月个人收入月率增长0.4%，预期增长0.5%；美国11月核心PCE物价指数年率增长1.4%，预期增长1.5%。

美国三季度GDP强劲增长

美国第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。似乎部份经济动能将延续至第四季。在GDP数据公布后，美股上涨，道指升穿18,000点大关，创下纪录。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币升至八年新高。

在GDP报告中，美国第三季消费者支出增长3.2%，升速为去年第四季来最快，前值为上升2.2%。企业投资增幅从原先公布的7.1%被上修至8.9%，因企业在设备、知识产权产品和非住宅结构的支出高于之前所想。美国第二季GDP较上年同期成长4.6%，代表美国第二三季经济创2003年来最大的连续两季升幅。不过，第四季经济增长速度可能放缓。

库存数据也被上修，补充库存现在对GDP增长是中性，而不是对GDP造成些许拖累。这也扶助抑制出口增长的下修幅度。但库存可能会降低第四季产出。住宅建筑支出增幅被上修，政府支出升幅也被上修。而出口增幅被下修，但贸易对GDP增长仍有贡献。

PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher说，“经济复苏之路在过去四年崎岖不平，现在正走上康庄大道，经济增长在明年应该保持强劲，汽油价格下降将提振消费者支出，”

又有分析指出，GDP终值远超预期表明经济引擎已经提速，虽然市场普遍预期第四季度经济增速将会放缓，但就业市场快速复苏和能源价格走低应能为明年的经济提供足够动力，并支持美联储依然可以在年中加息。

薪资增长仍然是经济的软肋

投资者仍然不能忽视其他数据的影响，其中美国11月个人收入月率增长0.4%，预期增长0.5%，数据表现不及预期。

美国就业市场正在缓慢开始改善，近日以来失业人数有所减少，找到工作的人越来越多。周度初次申请失业救金人数少于30万人，这一水平通常都会与表现强劲的企业雇佣活动联系在一起。过去一个月时间里的初次申请失业救金四周平均值为略高于29.8万人；从当前这个时间段来看，这是个很好的迹象。

不过，现在还是有很多人没办法找到全职工作，还有其他一些人被迫接受低于其工作技能的岗位，或是有些人想要全职工作，但却不得不被迫接受临时的工作岗位。其结果是，工资水平只是在缓慢上升而已。事实上，在某些地方，工资的增长速度还跟不上通胀。

美国经济学家欧文·凯尔纳(Irwin Kellner)撰文称，工资增长是美国经济中“失落的一环”。文章称，雇主已经加大了搜寻雇员的力度，但仍旧不愿意支付更高的工资来聘请员工。

这种情况反映了多种因素的影响。首先，新的工作仍旧主要集中在低收入的就业岗位上，大多数聘用活动都发生在那些倾向于收入较低的行业中，这很明显拉低了平均工资。其次，还存在一个议价能力的问题，雇主现在就是不愿意支付更高的工资。由于劳动力并不缺乏的缘故，因此薪资谈判的天平还是倾向于雇主一方。

美国经济增长前景傲视全球

今日公布的经济报告进一步令美国经济傲视群雄，世界其他国家的经济仍步履蹒跚，甚至出现了萎缩。年初还不甚明朗的全球经济已经出现了显著的分化，美国3季度GDP大超预期，而中国增长放缓，日本意外衰退，欧洲则接近零增长。

全球第三季度经济增速对比显示，美国增长5%，日本萎缩1.9%，中国增长7.3% ，欧元区增长0.2%。日本正在推行QE，多家投行预计欧洲央行明年初推出QE，中国刚刚降息不久，而美联储目前考虑的是何时以及如何上调利率，市场普遍预计美联储明年年中升息。货币政策出现差异，体现了不同经济体的经济状况。

嘉信理财集团分析师Liz Ann Sonders等人评论称：“和美国的加速增长相反，日本经济在消费税上调的压力下正陷入衰退，而受制于财政和货币政策，以及疲弱的出口，欧洲经济正步入停滞。”

包括贝莱德的Russ Koesterich和安联的El-Erian在内的市场大佬均预测，全球的这一趋势将会延续到2015年。

Capital Economics前瞻2015年全球主要经济体走势指出，明年美国与英国的经济发展将领先全球，而日本与欧元区则将继续挣扎；欧洲央行与日本央行料将推出进一步宽松措施，以对股市提供支撑，并将持续压低国债收益率；而美国方面，预计美国劳动市场情况将快速改善，但认为目前美联储与市场都低估了未来几年利率上升速度；此外，预计英国央行将稳步加息，但因政局不确定性仍存，英国的市场情绪与英镑走势可能受到影响。

美指、欧美股市以及油市纷纷大涨

周二投资者除了关注美国一系列重要的经济数据对美指的支撑之外。其它市场走势也应该有所了解。在股票市场上，欧美股市纷纷走高，葡萄牙和西班牙强劲的经济消息扶住欧股走强，美国强劲的GDP数据支撑美股。其中，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%。今年迄今，该指数上扬了4.4%。美股方面，标普500指数创收盘纪录新高；道指创收盘纪录新高，并首次突破18000点。贵金属市场上，强劲的美国数据打压金银走低，不过金银下跌的幅度有限。而其它基本金属铜、镍等均持续走软，主要因市场依旧对中国疲软的经济增长前景感到忧虑。

值得一提的是原油市场，这也是近来市场关注的焦点。纽约原油期货价格周二收盘大幅上涨3.4%，报每桶57.12美元，主要由于美国GDP报告表现强劲，且欧佩克(OPEC)的一些阿拉伯成员国称其预计明年油价将回升至每桶70到80美元。不过，在纽约晚盘，美国12月19日当周API原油库存数据显示，库存增加，这使得油价的升势放缓。

日内市场上兴起众多关于油价将要反弹的声音。欧佩克的一些阿拉伯成员国预计，在全球经济复苏的支持下，到明年底全球油价将会回升至70-80美元/桶。另外，美国能源投资大亨、亿万富翁皮肯斯(T. Boone Pickens)则预测称，未来12到18个月时间里伦敦北海布伦特原油期货价格将会回升至90-100美元/桶。

摩根士丹利发布报告称，未来两个月时间里原油市场上可能会出现价值性买盘，原因是全球原油需求会在北半球的冬季季节中出现增长；同时，石油公司正在采取削减支出的措施，美国的原油钻探平台数量有所减少，也可能会推动油价走高。但报告同时指出，除非发生重大的供应中断事件，否则油价的任何上涨走势都很可能将是有限而短暂的，原因是将受欧佩克决定不减产、2015年初新的原油供应进入市场以及美元走强等因素的影响。

周二高盛报告指出，原油市场专家总体预测，在2014年的崩盘后，油价将开始上涨，布伦特油价会在2015年上涨至每桶85美元。这与彭博针对专业预测人士的一次调查所显示的结果一致，他们普遍认为布伦特油价会在2015年底时上涨35%，至每桶82美元。

