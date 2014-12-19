普京：俄当前经济困境或将持续两年

普京18日向数百名国内外记者表示，俄罗斯就像是遭围捕、努力自保的熊。

据新加坡联合早报网18日报道，俄罗斯总统普京18日表示，俄罗斯当前的经济困境或将持续长达2年，但他强调当前形势还称不上是“危机”，并指俄罗斯就乌克兰问题的立场不会动摇。

报道称，普京在18日举行的年度记者会上向俄罗斯境内外数百名国内外记者表示：“在当前最为不理想的外部环境下，这样的（经济）形势可能持续长达2年。” 这是普京在本周卢布币值大跌至历史新低后，首次就俄罗斯经济形势做出回应，努力打消国内对俄罗斯经济可能崩盘的忧虑。普京指出，俄罗斯政府和央行采取的多个措施，包括大幅加息和斥资数十亿稳定卢布币值，虽然来得有点迟，但“是绝对合理的，并朝着正确的方向”。他说，俄罗斯手里有大量外汇储备可用，而当前的经济形势不应被称为“危机”。“一定有办法走出这样的局势，这是毋庸置疑的。”

能源出口是俄罗斯的主要经济支柱，而随着全球原油价格暴跌，卢布币值也直线下滑，今年以来已跌了60%。普京承诺将大力推进经济多元化，摆脱对能源的依赖。但与此同时，普京不讳言，俄罗斯当前的经济困境，有“25%至30%”是西方国家的制裁措施所致。不过，他明确表示会坚守立场，并指西方国家对付莫斯科的真正原因，不是因其支持乌克兰叛军，而是因为俄罗斯作为一个国家、一个文明，是“生存的希望”。普京将俄罗斯比喻为遭围捕、努力自保的熊说：“一旦被捕，他们就会拔出熊的爪牙。熊没有用处了，他们就拿去做标本。” “我们是要保留完整之身奋起一搏……或是要让我们的皮囊被挂到墙上？” 普京也进一步批评北约自以为是“王国”，总把其他国家当成“需被征服的属邦”。欧美国家指责俄罗斯派军支援乌克兰东部叛军，导致乌克兰分裂，并因此相继对俄进行经济制裁。美国本周宣布，总统奥巴马有意签署新法案，对俄罗斯施予新一轮制裁；欧盟也于18日证实，将对自行宣布脱离乌克兰、加入俄罗斯的克里米亚实施新一轮制裁。但是，莫斯科始终否认曾派军支援乌克兰叛军，而普京在记者会上也未正面回应，仅表示参与叛乱的是那些“良心发现的人”。

普京在俄罗斯国内，一直享有很高的支持率，包括在乌克兰危机发生后，他的支持率更高达80%。但随着国内经济萧条，国民实际工资下跌，普京能否继续获得支持有待观察。在经济危机面前，俄罗斯政府被认为缺乏应对能力。俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫近日在媒体专访中就承认，政府目前只能是随机应变，难为长远做准备。但普京显然对自身的支持率很有信心。据彭博社报道，普京在记者会上表示自己根本不担心会出现叛变。他说：“人们打从心底认为我们，尤其是我，所作决定是为了民众的利益。”

